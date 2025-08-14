Colapinto afuera de la lista de pilotos para el 2026, según la Fórmula 1

La Fórmula 1 dio a conocer a los pilotos que ya tienen asegurado su asiento para 2026 y el argentino Franco Colapinto no figura entre ellos. El dato, que rápidamente encendió especulaciones y comentarios en redes, es en realidad coherente con su situación: el joven de Pilar tiene contrato con Alpine, pero eso no significa que tenga garantizada la titularidad.
El listado incluye a 14 de los 20 corredores actuales y deja varios interrogantes. Red Bull y Alpine aún no definieron a todos sus nombres, mientras que Mercedes, Racing Bulls y Cadillac -la nueva escudería que debutará en 2026- mantienen sus incógnitas. El resto, incluso Sauber, que pasará a llamarse Audi, conservaría sus alineaciones actuales.
Colapinto no es el único ausente. Tampoco figuran George Russell, Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Liam Lawson ni Yuki Tsunoda. La mayoría, salvo el japonés, tendría asegurada su presencia, aunque falta resolver en qué butaca. La salida de Tsunoda, por el fin de la alianza entre Red Bull y Honda, abriría un hueco que podría ocupar Hadjar o Lawson, mientras que en Racing Bulls sonó fuerte el nombre del británico Arvid Lindblad, de apenas 18 años y señalado como “el nuevo Verstappen”.
En Mercedes, la caída de las negociaciones con Max Verstappen no alterará el plan: Russell seguirá hasta 2026 y Antonelli, pese a un año irregular, también tiene su lugar. En Alpine, Pierre Gasly es número uno indiscutido y Colapinto afrontará la segunda mitad de la temporada bajo una fuerte evaluación. El argentino, que compite con el peor auto del campeonato, deberá convencer al siempre impredecible Flavio Briatore para mantener su sitio.
Otros nombres siguen orbitando alrededor del equipo francés: el estonio Paul Aron, el australiano Jack Doohan -a quien Colapinto reemplazó- y el finlandés Valtteri Bottas, con experiencia y el respaldo de Mercedes, que será el nuevo proveedor de motores desde 2026.
En Cadillac, el regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez parece inminente y su compañero de equipo saldrá de una lista extensa que incluye a Tsunoda, Doohan, Bottas, Aron, Mick Schumacher, Guanyu Zhou, Felipe Drugovich y hasta pilotos estadounidenses como Kyle Kirkwood o Jak Crawford.
Por ahora, el futuro de Colapinto sigue envuelto en misterio. Con varias butacas todavía sin dueño y un mercado de fichajes que se mueve con fuerza, la definición de su lugar en la grilla de 2026 promete ser una novela que se seguirá escribiendo durante los próximos meses.