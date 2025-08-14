Industria argentina: el uso de la capacidad instalada se ubicó en el 58,8% en junio, según el Indec

En junio, la utilización de la capacidad instalada en la industria alcanzó el 58,8%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La cifra representa un aumento de 4,3 en comparación con el mismo mes de 2024, cuando el índice se ubicó en 54,5%.
De acuerdo con el informe, los bloques sectoriales que operaron por encima del promedio general fueron: refinación del petróleo (83,0%), papel y cartón (68,0%), industrias metálicas básicas (64,3%), sustancias y productos químicos (64,0%) y productos alimenticios y bebidas (62,7%).
En contraste, los sectores que se ubicaron por debajo del nivel general fueron: productos minerales no metálicos (55,1%), edición e impresión (52,8%), industria automotriz (52,0%), productos textiles (50,4%), metalmecánica excepto automotores (45,9%), productos de caucho y plástico (41,7%) y productos del tabaco (40,2%).
Principales incrementos interanuales
Entre las ramas con mayor crecimiento, se destacó el sector de industrias metálicas básicas, que alcanzó un 64,3% de utilización frente al 56,6% de junio del año pasado. Según la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo tuvo un incremento interanual del 16,5%.
La industria automotriz mostró un 52,0% de utilización, muy por encima del 39,0% de junio de 2024, impulsada por una mayor fabricación de vehículos en las terminales automotrices.
El sector de alimentos y bebidas registró un 62,7%, frente al 59,4% del año anterior, debido a aumentos en la producción de carne vacuna, molienda de cereales y oleaginosas, y elaboración de lácteos.
En edición e impresión, la utilización fue del 52,8%, superando el 41,3% de un año antes. El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) reflejó un alza interanual del 22,4% en esta actividad.
Por su parte, la producción de papel y cartón alcanzó el 68,0% frente al 60,4% de 2024, impulsada por una mayor fabricación de envases y embalajes.
Los productos minerales no metálicos llegaron al 55,1%, contra el 46,8% del año anterior, principalmente por un incremento en la producción de cemento y otros insumos para la construcción. Según el IPI, la elaboración de cemento creció un 11,8%, mientras que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró un alza del 13,9% en el sector.