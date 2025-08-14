El Gobierno confirmó que el sector público no trabajará el viernes 15 de agosto en Tucumán

El Gobierno de Tucumán anunció que, por disposición de la administración nacional, este viernes 15 de agosto será día no laborable con fines turísticos para los trabajadores de la administración pública provincial.
La medida fue establecida a través del Decreto N° 1027/2024, emitido por el Nación, en el marco de la Ley 27.399, que regula el régimen de feriados nacionales y días no laborables.
En consecuencia, las dependencias de la Administración Pública de Tucumán permanecerán cerradas y retomarán sus actividades el lunes 18 de agosto.
En lo que respecta al sector privado, al tratarse de un día no laborable, la decisión de otorgar descanso quedará a criterio del empleador.
Cabe recordar que el domingo 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, fecha que constituye un feriado nacional inamovible.