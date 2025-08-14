Se cayó el amistoso con México y la Selección busca rival para la gira de octubre en Estados Unidos

La Selección Argentina ajusta detalles para encarar un cierre de 2025 cargado de actividad, con la mira puesta en la defensa del título en el Mundial 2026. En las ultimas horas, trascendió que el duelo ante México, previsto para la fecha FIFA de octubre, quedó descartado, por lo que la AFA trabaja en la búsqueda de un nuevo rival.