Se cayó el amistoso con México y la Selección busca rival para la gira de octubre en Estados Unidos

La Selección Argentina ajusta detalles para encarar un cierre de 2025 cargado de actividad, con la mira puesta en la defensa del título en el Mundial 2026. En las ultimas horas, trascendió que el duelo ante México, previsto para la fecha FIFA de octubre, quedó descartado, por lo que la AFA trabaja en la búsqueda de un nuevo rival.
Entre el 8 y el 14 de ese mes, el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará dos amistosos en Estados Unidos, con sedes ya confirmadas en Chicago y Nueva Jersey, aunque sin contrincantes definidos. La negociación más avanzada es con Venezuela, que podría repetir enfrentamiento ante la Albiceleste si su calendario de Eliminatorias lo permite.
Antes de esa gira, Argentina completará el tramo final de las Eliminatorias Sudamericanas: recibirá a Venezuela el 4 de septiembre en el Monumental y visitará a Ecuador el 9 en Guayaquil. Con la clasificación y el primer puesto asegurados, esos compromisos servirán para probar variantes de cara a la lista mundialista.
En noviembre, la “Scaloneta” viajará para jugar dos amistosos como visitante ante Angola y Qatar. Luego, el 5 de diciembre, llegará una de las fechas más esperadas: el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se realizará en Las Vegas.