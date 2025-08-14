El defensor que cautivó a Scaloni y ahora puede firmar un pase millonario sin precedentes

El futuro de Mariano Troilo, zaguero de 22 años, está a punto de cambiar para siempre. El Parma de Italia presentó una propuesta que se aproxima a los 9 millones de dólares por el 60% de su pase, cifra que lo convertiría en la transferencia más elevada en la historia de Belgrano. Esta negociación se da poco después de que el defensor fuera citado por primera vez a la Selección Argentina, hecho que impulsó su valor.
Las charlas entre el club cordobés y la entidad italiana se encuentran en la recta final. El Parma ve en Troilo al reemplazo perfecto de Giovanni Leoni, recientemente vendido al Liverpool por 40 millones de dólares. El plan es sumarlo cuanto antes al equipo de Carlos Cuesta, ex ayudante de Mikel Arteta, para el estreno liguero contra la Juventus el 24 de agosto.
Aunque el Parma fue el más decidido, no estuvo solo en la carrera. El Pisa intentó llegar a un acuerdo durante semanas, pero no alcanzó la cifra solicitada por Belgrano. También hubo sondeos desde España, Alemania e Inglaterra, aunque ninguno prosperó. Troilo, formado íntegramente en el Pirata, tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, lo que fortaleció la posición del club en la negociación.
Su último partido fue la victoria 2-1 ante Banfield. Desde entonces quedó marginado de la lista para enfrentar a Aldosivi, señal inequívoca de que su etapa en Córdoba está cerrando. Su llegada a la Selección, directamente a la mayor y sin paso por juveniles, fue celebrada por referentes como Cristian Romero, quien comentó que era “una recompensa por el buen rendimiento” y que “llegar a la Selección es lo mejor que le podía pasar”.
En lo futbolístico, Troilo destaca por su potencia física, solidez en el mano a mano y dominio del juego aéreo gracias a sus 1,94 metros de altura. Estas virtudes, sumadas a su juventud, lo convierten en una apuesta fuerte para el Parma y en un proyecto con proyección internacional.
Un ciclo que se cierra y otro que empieza
Belgrano perderá a uno de sus pilares defensivos, pero la proyección de Troilo y su reciente experiencia con la Albiceleste lo encaminan a escribir un nuevo capítulo en Europa, donde buscará consolidarse como referente.