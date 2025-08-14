 El defensor que cautivó a Scaloni y ahora puede firmar un pase millonario sin precedentes
Secciones
DeportesFútbol

El defensor que cautivó a Scaloni y ahora puede firmar un pase millonario sin precedentes

El joven central está cerca de pasar al Parma por una cifra récord y su reciente convocatoria a la Selección aceleró todo.

Hace 35 Min

El futuro de Mariano Troilo, zaguero de 22 años, está a punto de cambiar para siempre. El Parma de Italia presentó una propuesta que se aproxima a los 9 millones de dólares por el 60% de su pase, cifra que lo convertiría en la transferencia más elevada en la historia de Belgrano. Esta negociación se da poco después de que el defensor fuera citado por primera vez a la Selección Argentina, hecho que impulsó su valor.

Las charlas entre el club cordobés y la entidad italiana se encuentran en la recta final. El Parma ve en Troilo al reemplazo perfecto de Giovanni Leoni, recientemente vendido al Liverpool por 40 millones de dólares. El plan es sumarlo cuanto antes al equipo de Carlos Cuesta, ex ayudante de Mikel Arteta, para el estreno liguero contra la Juventus el 24 de agosto.

Aunque el Parma fue el más decidido, no estuvo solo en la carrera. El Pisa intentó llegar a un acuerdo durante semanas, pero no alcanzó la cifra solicitada por Belgrano. También hubo sondeos desde España, Alemania e Inglaterra, aunque ninguno prosperó. Troilo, formado íntegramente en el Pirata, tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, lo que fortaleció la posición del club en la negociación.

Su último partido fue la victoria 2-1 ante Banfield. Desde entonces quedó marginado de la lista para enfrentar a Aldosivi, señal inequívoca de que su etapa en Córdoba está cerrando. Su llegada a la Selección, directamente a la mayor y sin paso por juveniles, fue celebrada por referentes como Cristian Romero, quien comentó que era “una recompensa por el buen rendimiento” y que “llegar a la Selección es lo mejor que le podía pasar”.

En lo futbolístico, Troilo destaca por su potencia física, solidez en el mano a mano y dominio del juego aéreo gracias a sus 1,94 metros de altura. Estas virtudes, sumadas a su juventud, lo convierten en una apuesta fuerte para el Parma y en un proyecto con proyección internacional.

Un ciclo que se cierra y otro que empieza

Belgrano perderá a uno de sus pilares defensivos, pero la proyección de Troilo y su reciente experiencia con la Albiceleste lo encaminan a escribir un nuevo capítulo en Europa, donde buscará consolidarse como referente.

Temas Lionel Scaloni
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Justicia impidió que un candidato use el apodo “No soy Messi” en la boleta electoral

La Justicia impidió que un candidato use el apodo “No soy Messi” en la boleta electoral

Así jugaría la Selección Argentina ante una posible ausencia de Lionel Messi en la doble fecha FIFA

Así jugaría la Selección Argentina ante una posible ausencia de Lionel Messi en la doble fecha FIFA

Lo más popular
Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política
1

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias
2

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina
3

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán
4

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán

Remise ayer, Uber hoy: una historia que se repite en Tucumán
5

Remise ayer, Uber hoy: una historia que se repite en Tucumán

Elecciones nacionales en Tucumán: final abierto en el cierre de listas opositoras
6

Elecciones nacionales en Tucumán: final abierto en el cierre de listas opositoras

Más Noticias
Ganó la Libertadores con Boca, volvió del retiro a los 39 años y terminó expulsado a los nueve minutos de ingresar

Ganó la Libertadores con Boca, volvió del retiro a los 39 años y terminó expulsado a los nueve minutos de ingresar

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán

En el día de su cumpleaños, Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

En el día de su cumpleaños, Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina

Agenda deportiva: ¿dónde ver en vivo Libertad-River Plate por la Libertadores?

Agenda deportiva: ¿dónde ver en vivo Libertad-River Plate por la Libertadores?

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

Se avanza sobre los pliegos de la Justicia provincial

Se avanza sobre los pliegos de la Justicia provincial

Comentarios