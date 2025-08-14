El defensor que cautivó a Scaloni y ahora puede firmar un pase millonario sin precedentes

El futuro de Mariano Troilo, zaguero de 22 años, está a punto de cambiar para siempre. El Parma de Italia presentó una propuesta que se aproxima a los 9 millones de dólares por el 60% de su pase, cifra que lo convertiría en la transferencia más elevada en la historia de Belgrano. Esta negociación se da poco después de que el defensor fuera citado por primera vez a la Selección Argentina, hecho que impulsó su valor.