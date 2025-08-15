En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar

La noche en Francia parece haber cambiado de un modo radical. La Generación Z (reúne a los que tienen entre 18 y 30 años) ya no llena las discotecas: prefiere quedarse en casa, jugar a los videojuegos, mirar series o hacer fiestas privadas con amigos. Lo que antes era un ritual nocturno, símbolo de libertad y diversión, fue reemplazado por un entretenimiento más tranquilo y seguro. Esto está haciendo que los clubes cierren en masa, según los diarios europeos.