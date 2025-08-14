 Travel sale 2025: los consejos para comprar pasajes y volar más barato
Travel sale 2025: los consejos para comprar pasajes y volar más barato

Los compradores se inclinan particularmente hacia la búsqueda de las formas de financiación más convenientes.

Hace 1 Hs

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) ya anunció la salida de un nuevo Travel Sale. Se trata de una oportunidad única para quienes tienen previsto hacer un viaje. Podrán aprovechar las próximas semanas para comparar precios y acceder a las mejores ofertas.

Desde el 25 y hasta el 31 de agosto se desarrollará la edición número 11 del gran evento dedicado al turismo. Más de 100 agencias de viaje abrirán su maletín de ofertas para capturar a los clientes. Se esperan promociones especiales, descuentos, acuerdos con bancos, formas de pago que faciliten la compra y beneficios adicionales en hoteles.

Consejos para aprovechar el Travel Sale 2025

Para tener acceso a los descuentos más convenientes, la primera recomendación es comprar el antes y el después. Ante las constantes denuncias contra empresas que “inflan” los precios antes de lanzar un gran descuento, el mejor recaudo es identificar cuál es el precio real de algo. También hay otros puntos a tener en cuenta, como:

● Activar alerta para recibir correos e información sobre promociones

Suscribirse al sitio oficial del Travel Sale y activar las notificaciones en todas sus redes sociales, para estar pendientes de los lanzamientos de último momento y evitar que se agote el stock

● Consultar siempre páginas y canales oficiales y evitar tratar con terceros u otros intermediarios que pueden no estar directamente relacionados ni ser responsables de las empresas

● Ingresar fechas flexibles al monto de hacer una nueva búsqueda y ampliar el área de búsqueda de ubicaciones para hacer las reservas de hospedaje

● Consultar las opciones de pago con tarjetas de crédito ya que much de las páginas tendrán promociones bancarias adheridas

Financiación y cuotas sin interés en el Travel Sale

Uno de los grandes atractivos será la financiación en cuotas sin interés, gracias a acuerdos con bancos y aerolíneas. Entre las promociones destacadas:

● Paquetes nacionales e internacionales con 3, 6 y 12 cuotas sin interés.

● Descuentos en alojamientos, excursiones y actividades.

● Beneficios extra en aerolíneas: upgrades de servicio y equipaje sin cargo.

Esta estrategia busca que los viajeros reserven con anticipación, aprovechando precios bajos antes del verano.

