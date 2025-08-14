Travel sale 2025: los consejos para comprar pasajes y volar más barato

Consejos para aprovechar el Travel Sale 2025

Para tener acceso a los descuentos más convenientes, la primera recomendación es comprar el antes y el después. Ante las constantes denuncias contra empresas que “inflan” los precios antes de lanzar un gran descuento, el mejor recaudo es identificar cuál es el precio real de algo. También hay otros puntos a tener en cuenta, como: