 Cuotas sin interés en el Travel Sale 2025: cuándo es y cómo aprovechar las promociones
Secciones
SociedadActualidad

Cuotas sin interés en el Travel Sale 2025: cuándo es y cómo aprovechar las promociones

Más de 100 agencias ofrecerán descuentos, financiación y beneficios exclusivos para destinos nacionales e internacionales.

En la nueva edición del Travel Sale, se promueven los pasajes aéreos en cuotas sin interés.
Hace 6 Min

El Travel Sale 2025 llega con su 11ª edición y una propuesta muy esperada: cuotas sin interés para viajar a destinos locales e internacionales. Durante siete días —del 25 al 31 de agosto—, más de 100 agencias de viajes ofrecerán promociones especiales, acuerdos con bancos y aerolíneas, y beneficios adicionales en hoteles, excursiones y servicios complementarios.

Qué es el Travel Sale y qué ofrece

Organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), el evento nació en 2015 con el objetivo de incentivar el turismo y ofrecer oportunidades para planificar vacaciones y escapadas a precios promocionales.

En esta edición, las agencias participantes brindarán propuestas personalizadas, descuentos exclusivos y opciones de pago flexibles para que más argentinos puedan concretar sus planes de viaje, incluso en temporada baja.

Financiación y cuotas sin interés

Uno de los grandes atractivos será la financiación en cuotas sin interés, gracias a acuerdos con bancos y aerolíneas. Entre las promociones destacadas:

Paquetes nacionales e internacionales con 3, 6 y 12 cuotas sin interés.

Descuentos en alojamientos, excursiones y actividades.

Beneficios extra en aerolíneas: upgrades de servicio y equipaje sin cargo.

Esta estrategia busca que los viajeros reserven con anticipación, aprovechando precios bajos antes del verano.

Provincias y empresas que participan

El Travel Sale 2025 cuenta con el respaldo de destinos como Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, que promocionarán sus atractivos culturales, gastronómicos y naturales.

Además, empresas como Europ Assistance, Axa Asistencia al Viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas ofrecerán beneficios que se sumarán a los paquetes de las agencias.

Sorteos y experiencias turísticas

Previo al evento, habrá más de 30 sorteos de experiencias únicas en Argentina y la región, incluyendo estadías, paquetes completos y actividades especiales. La participación será a través de redes sociales y newsletters oficiales del Travel Sale.

Un evento clave para el turismo argentino

El Travel Sale se consolidó como una de las acciones comerciales más importantes del sector turístico en el país. Según FAEVYT, cada edición registra un crecimiento en participación e interés, posicionándose como una oportunidad para planificar viajes con precios competitivos y asesoramiento profesional.

Con la combinación de descuentos, financiación, amplia oferta de destinos y respaldo de empresas del sector, el Travel Sale 2025 promete superar las cifras de años anteriores y convertirse en el motor de reservas anticipadas para la próxima temporada.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos
1

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital
2

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena
3

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada
4

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike
5

Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike

El gobierno de Milei avanzó en la disolución interna del INTA, pese al rechazo del Congreso
6

El gobierno de Milei avanzó en la disolución interna del INTA, pese al rechazo del Congreso

Más Noticias
Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

¿Realmente son necesarios los 10.000 pasos para tener una buena salud?

¿Realmente son necesarios los 10.000 pasos para tener una buena salud?

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Qué revelaron los boletines escolares en la causa del joven encontrado junto a la casa de Cerati

Qué revelaron los boletines escolares en la causa del joven encontrado junto a la casa de Cerati

El tiempo en Tucumán: se espera mucho sol en la jornada más cálida de la semana

El tiempo en Tucumán: se espera mucho sol en la jornada más cálida de la semana

Curso de redes para las ONG: el Ministerio Fiscal acompañó la iniciativa organizada por “Mujeres en Red”.

Curso de redes para las ONG: el Ministerio Fiscal acompañó la iniciativa organizada por “Mujeres en Red”.

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?

Comentarios