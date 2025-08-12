Cuotas sin interés en el Travel Sale 2025: cuándo es y cómo aprovechar las promociones

El Travel Sale 2025 llega con su 11ª edición y una propuesta muy esperada: cuotas sin interés para viajar a destinos locales e internacionales. Durante siete días —del 25 al 31 de agosto—, más de 100 agencias de viajes ofrecerán promociones especiales, acuerdos con bancos y aerolíneas, y beneficios adicionales en hoteles, excursiones y servicios complementarios.