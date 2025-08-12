Cuotas sin interés en el Travel Sale 2025: cuándo es y cómo aprovechar las promociones

El Travel Sale 2025 llega con su 11ª edición y una propuesta muy esperada: cuotas sin interés para viajar a destinos locales e internacionales. Durante siete días —del 25 al 31 de agosto—, más de 100 agencias de viajes ofrecerán promociones especiales, acuerdos con bancos y aerolíneas, y beneficios adicionales en hoteles, excursiones y servicios complementarios.
Qué es el Travel Sale y qué ofrece
Organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), el evento nació en 2015 con el objetivo de incentivar el turismo y ofrecer oportunidades para planificar vacaciones y escapadas a precios promocionales.
En esta edición, las agencias participantes brindarán propuestas personalizadas, descuentos exclusivos y opciones de pago flexibles para que más argentinos puedan concretar sus planes de viaje, incluso en temporada baja.
Financiación y cuotas sin interés
Uno de los grandes atractivos será la financiación en cuotas sin interés, gracias a acuerdos con bancos y aerolíneas. Entre las promociones destacadas:
Paquetes nacionales e internacionales con 3, 6 y 12 cuotas sin interés.
Descuentos en alojamientos, excursiones y actividades.
Beneficios extra en aerolíneas: upgrades de servicio y equipaje sin cargo.
Esta estrategia busca que los viajeros reserven con anticipación, aprovechando precios bajos antes del verano.
Provincias y empresas que participan
El Travel Sale 2025 cuenta con el respaldo de destinos como Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, que promocionarán sus atractivos culturales, gastronómicos y naturales.
Además, empresas como Europ Assistance, Axa Asistencia al Viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas ofrecerán beneficios que se sumarán a los paquetes de las agencias.
Sorteos y experiencias turísticas
Previo al evento, habrá más de 30 sorteos de experiencias únicas en Argentina y la región, incluyendo estadías, paquetes completos y actividades especiales. La participación será a través de redes sociales y newsletters oficiales del Travel Sale.
Un evento clave para el turismo argentino
El Travel Sale se consolidó como una de las acciones comerciales más importantes del sector turístico en el país. Según FAEVYT, cada edición registra un crecimiento en participación e interés, posicionándose como una oportunidad para planificar viajes con precios competitivos y asesoramiento profesional.
Con la combinación de descuentos, financiación, amplia oferta de destinos y respaldo de empresas del sector, el Travel Sale 2025 promete superar las cifras de años anteriores y convertirse en el motor de reservas anticipadas para la próxima temporada.