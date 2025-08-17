 Así convierte la NASA la orina y el sudor en agua potable
Secciones
Mundo

Así convierte la NASA la orina y el sudor en agua potable

Un sistema avanzado permite a los astronautas de la Estación Espacial Internacional beber agua reciclada en microgravedad. La meta son misiones humanas a Marte.

SUPERVIVENCIA. La Estación Espacial Internacional recicla agua en el espacio exterior con la idea de llegar a Marte. / NASA
Hace 6 Hs

En la NASA cada gota de agua cuenta. Por ello la Estación Espacial Internacional (EEI) incorporó un sistema de reciclaje que permite a los astronautas disponer de agua segura y purificada a partir de todos los líquidos existentes a bordo. Este mecanismo, que recupera más del 90% del agua usada, es clave para misiones largas y para mantener la vida en un entorno donde cada recurso es precioso.

El corazón de este logro es el ECLSS (Environmental Control and Life Support System), el sistema encargado de mantener aire y agua aptos para la vida en microgravedad. Dentro de él, el Sistema de Recuperación de Agua filtra, descompone químicamente y desinfecta los líquidos, eliminando sales, urea y microorganismos para convertirlos en agua potable que supera los estándares terrestres.

PARA LA HIGIENE. Una astronauta de la NASA se lava el pelo con agua reciclada en la EEI. / NASA

Cómo funciona el proceso de la NASA

El proceso incluye:

- Recolección: orina, sudor, humedad del aire y residuos de higiene.

- Filtrado: eliminación de partículas y contaminantes orgánicos.

- Oxidación catalítica: descomposición de compuestos persistentes.

- Desinfección: adición de yodo para prevenir microorganismos.

- Procesador de salmuera: evapora y condensa la fracción de agua que antes se desperdiciaba.

Gracias a este mecanismo, la EEI se acerca a una recuperación del 98% del agua, cifra clave para futuros viajes de ida y vuelta a Marte.

SISTEMA AVANZADA. La NASA recupera más del 90% del agua usada a bordo gracias a un innovador procesador de salmuera. / NASA

Por qué es importante

En el espacio, cada litro de agua enviado desde la Tierra cuesta miles de dólares. La eficiencia del reciclaje no sólo asegura la supervivencia de los astronautas, sino que también impulsa la investigación para misiones de larga duración. Además, muchas tecnologías desarrolladas para el espacio encuentran aplicación en la Tierra: desde filtros domésticos hasta soluciones para zonas con escasez de agua.

GOTA POR GOTA. El agua supera en pureza a la mayoría de las fuentes disponibles en la Tierra y abre la puerta a viajes de larga duración. / NASA

El avance de la NASA demuestra que incluso los residuos más inesperados pueden convertirse en recursos valiosos. Sudor, orina y humedad del aliento ya no son desechos, sino la base líquida para explorar nuevos mundos. Cada gota reciclada acerca a la humanidad a la autosuficiencia en el espacio y marca un camino para misiones sostenibles más allá de la Tierra.

Lo que hoy parece asombroso en la EEI podría ser rutina en futuras colonias espaciales. Gracias a la innovación tecnológica, los astronautas no sólo sobreviven, sino que lo hacen con agua más pura que la disponible para millones en la Tierra. Una lección clara: en el espacio, cada gota cuenta, y el reciclaje extremo es la llave para conquistar nuevos mundos.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas la NASAJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
No ignores estos síntomas: podrían advertir un cáncer de riñón

No ignores estos síntomas: podrían advertir un cáncer de riñón

Según el Feng Shui: ¿cómo usar un vaso con agua y vinagre para ahuyentar la envidia?

Según el Feng Shui: ¿cómo usar un vaso con agua y vinagre para ahuyentar la envidia?

Lo más popular
La melodía de Joaco
1

La melodía de Joaco

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027
2

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027

La incierta muerte del PRO
3

La incierta muerte del PRO

San Martín en clave electoral: referentes tucumanos debaten su legado
4

San Martín en clave electoral: referentes tucumanos debaten su legado

Podrá continuar un proceso de divorcio pese a un fallo en contra
5

Podrá continuar un proceso de divorcio pese a un fallo en contra

Las candidaturas, síntoma y causa de ineficiencia
6

Las candidaturas, síntoma y causa de ineficiencia

Más Noticias
¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

Cuándo es el próximo feriado en Argentina después del 17 de agosto: ¿viene un fin de semana largo?

Cuándo es el próximo feriado en Argentina después del 17 de agosto: ¿viene un fin de semana largo?

La melodía de Joaco

La melodía de Joaco

Podrá continuar un proceso de divorcio pese a un fallo en contra

Podrá continuar un proceso de divorcio pese a un fallo en contra

La incierta muerte del PRO

La incierta muerte del PRO

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027

Comentarios