Así convierte la NASA la orina y el sudor en agua potable

En la NASA cada gota de agua cuenta. Por ello la Estación Espacial Internacional (EEI) incorporó un sistema de reciclaje que permite a los astronautas disponer de agua segura y purificada a partir de todos los líquidos existentes a bordo. Este mecanismo, que recupera más del 90% del agua usada, es clave para misiones largas y para mantener la vida en un entorno donde cada recurso es precioso.