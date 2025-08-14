Con 42 años, tres convocatorias a Mundiales y un viejo interés de Boca, Libertad apostará por la experiencia en el arco contra River

Forjado en Defensor Sporting y en el club paraguayo desde 2019, Silva ya no atraviesa el momento que lo llevó a ser protagonista en la selección charrúa, pero su trayectoria lo respalda. Entre 2017 y 2021 fue el tercer arquero con más atajadas en Libertadores (125), detrás de Weverton (140) y Franco Armani (127), liderando incluso el ranking en 2019 y 2020. Además, es el futbolista uruguayo con más partidos en la historia del torneo (93), con una final incluida en 2013 con Olimpia ante el Atlético Mineiro de Ronaldinho.