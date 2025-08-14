 Con 42 años, tres convocatorias a Mundiales y un viejo interés de Boca, Libertad apostará por la experiencia en el arco contra River
Secciones
DeportesFútbol

Con 42 años, tres convocatorias a Mundiales y un viejo interés de Boca, Libertad apostará por la experiencia en el arco contra River

Martín Silva reemplazará al lesionado Rodrigo Morínigo en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El uruguayo cuenta con 713 partidos como profesional.

PURA EXPERIENCIA. Martín Silva fue parte del plantel de Uruguay que conquistó la Copa América 2011
Hace 3 Hs

La lesión de Rodrigo Morínigo obligó a mover fichas en Libertad y, esta noche, el arco quedará en manos de un histórico del fútbol sudamericano: Martín Silva. El uruguayo, de 42 años, afrontará la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores contra River con apenas 113 minutos jugados en el año, pero con un respaldo que pocos pueden mostrar: 713 partidos como profesional, tres convocatorias a Mundiales (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) y siete títulos, entre ellos la Copa América 2011.

Forjado en Defensor Sporting y en el club paraguayo desde 2019, Silva ya no atraviesa el momento que lo llevó a ser protagonista en la selección charrúa, pero su trayectoria lo respalda. Entre 2017 y 2021 fue el tercer arquero con más atajadas en Libertadores (125), detrás de Weverton (140) y Franco Armani (127), liderando incluso el ranking en 2019 y 2020. Además, es el futbolista uruguayo con más partidos en la historia del torneo (93), con una final incluida en 2013 con Olimpia ante el Atlético Mineiro de Ronaldinho.

Su carrera también lo cruza con recuerdos fuertes en Argentina. En 2009, defendiendo el arco de Defensor Sporting, fue figura en la histórica clasificación a cuartos de final ante Boca, con victoria 1-0 en La Bombonera que despertó el interés del “Xeneize”, aunque su club no aceptó venderlo. Un año después, en la Sudamericana contra Independiente, recibió un piedrazo en la cabeza en Avellaneda que lo obligó a ser atendido y vendado, pero decidió seguir jugando.

Hoy, Libertad apuesta a que ese temple y su jerarquía compensen la falta de rodaje. River, en cambio, sabe que al frente tendrá a un arquero que, aunque lejos de su mejor versión, sabe lo que es atajar en noches grandes.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsParaguaySelección uruguaya de fútbolCopa Libertadores de AméricaCopa Libertadores 2025Libertad de Paraguay
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Anual de la Liga Tucumana continúa sin los últimos campeones, pero con viejos ganadores

El Anual de la Liga Tucumana continúa sin los últimos campeones, pero con viejos ganadores

Deportivo Madryn-San Martín, lo más destacado de la agenda deportiva de TV

Deportivo Madryn-San Martín, lo más destacado de la agenda deportiva de TV

En plena crisis, Marcelo Tinelli le exige a San Lorenzo el pago de una deuda millonaria

En plena crisis, Marcelo Tinelli le exige a San Lorenzo el pago de una deuda millonaria

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias
1

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política
2

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

Javier Noguera: El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei
3

Javier Noguera: "El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei"

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur
4

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina
5

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán
6

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán

Más Noticias
Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Javier Noguera: El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei

Javier Noguera: "El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei"

Bronca y autocrítica en Atlético Tucumán tras la derrota con Newell’s en Copa Argentina

Bronca y autocrítica en Atlético Tucumán tras la derrota con Newell’s en Copa Argentina

La Fórmula 1 planea cambios que podrían favorecer a Franco Colapinto en 2026

La Fórmula 1 planea cambios que podrían favorecer a Franco Colapinto en 2026

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Ganó la Libertadores con Boca, volvió del retiro a los 39 años y terminó expulsado a los nueve minutos de ingresar

Ganó la Libertadores con Boca, volvió del retiro a los 39 años y terminó expulsado a los nueve minutos de ingresar

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

Comentarios