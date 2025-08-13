Un viaje con obstáculos: River abre su serie de octavos ante Libertad en una Asunción colapsada

River llega a este partido con un registro que impone respeto. Será el primer club en disputar 25 llaves de octavos de final, superando a Nacional de Uruguay (24) y dejando a Boca en el tercer puesto (21). Además, igualará su racha más larga: 11 presencias consecutivas, a un paso de la marca histórica entre 1995 y 2006. Desde 2015, el Millonario superó siete de las diez series que jugó en esta fase con Gallardo al mando. Solo cayó ante Independiente del Valle (2016), Vélez (2022) e Inter de Porto Alegre (2023, con Martín Demichelis al mando). Hubo cruces emblemáticos, como la eliminación de Boca en 2015, el triunfo ante Racing en 2018 o la victoria sobre Cruzeiro en Brasil en 2019. Y más allá de los nombres, River convirtió esta instancia en un hábito competitivo: sabe jugarla y, sobre todo, sabe ganarla.