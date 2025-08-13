Un viaje con obstáculos: River abre su serie de octavos ante Libertad en una Asunción colapsada

River ya tiene la mira puesta en Paraguay, donde este jueves abrirá su serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad. La previa viene cargada: lesiones, un calendario ajustado, quejas por la sede y una logística más enredada de lo previsto. Todo en una instancia que el equipo de Marcelo Gallardo conoce de memoria y que este año puede tener un cierre con sabor a revancha.
En Núñez esperaban jugar en el estadio Defensores del Chaco, pero Conmebol autorizó de manera excepcional el estadio La Huerta, la cancha habitual de Libertad, pese a que no cumple con todos los requisitos de capacidad. La decisión no cayó bien: las entradas para sus hinchas se agotaron rápido y el aforo será más reducido de lo habitual. A eso se suma un problema extra: Asunción está colapsada por la realización de los Juegos Panamericanos Junior y otro partido de Libertadores (Cerro Porteño-Estudiantes).
Con la capacidad hotelera al límite, el plantel debió buscar alojamiento a más de 30 kilómetros de la capital, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Ypané (CARDE), predio de la selección paraguaya. Allí, Gallardo tendrá a disposición canchas de césped natural, gimnasio, pileta, áreas de kinesiología y todo lo necesario para preparar el cruce. El plan de viaje está ajustado: vuelo directo el miércoles a las 18, entrenamiento matutino al día siguiente del partido y regreso el viernes a Buenos Aires.
River llega a este partido con un registro que impone respeto. Será el primer club en disputar 25 llaves de octavos de final, superando a Nacional de Uruguay (24) y dejando a Boca en el tercer puesto (21). Además, igualará su racha más larga: 11 presencias consecutivas, a un paso de la marca histórica entre 1995 y 2006. Desde 2015, el Millonario superó siete de las diez series que jugó en esta fase con Gallardo al mando. Solo cayó ante Independiente del Valle (2016), Vélez (2022) e Inter de Porto Alegre (2023, con Martín Demichelis al mando). Hubo cruces emblemáticos, como la eliminación de Boca en 2015, el triunfo ante Racing en 2018 o la victoria sobre Cruzeiro en Brasil en 2019. Y más allá de los nombres, River convirtió esta instancia en un hábito competitivo: sabe jugarla y, sobre todo, sabe ganarla.
Libertad llega como segundo del Grupo D, detrás de San Pablo y por delante de Alianza Lima y Talleres. Desde 2014 se cruzó cuatro veces con River y perdió en todas. Dirigido por Sergio Aquino, buscará quebrar la tendencia y aprovechar el apoyo en su estadio. En River, la única duda pasa por la mitad de la cancha: Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina se disputan un lugar en el 11. La pelota empezará a rodar desde las 21.30, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y Rodolpho Toski en el VAR.
Mientras tanto, la Conmebol ya confirmó que la final de esta Copa Libertadores se jugará el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima. Para River, el escenario no es indiferente: allí disputó su última final del torneo, la de 2019, cuando cayó ante Flamengo. Volver a ese césped con la chance de levantar el trofeo sería, para Gallardo y su plantel, una oportunidad de revancha. Entre viajes largos y estadios cuestionados, River abre una nueva llave de octavos con la ambición intacta. El camino hacia Lima empieza en Asunción, y cada paso cuenta.