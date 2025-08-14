Por qué Mastantuono usará el número 30 en Real Madrid y la estrategia detrás de la decisión

Uno de los puntos que más curiosidad despertó fue el dorsal que llevará: el número 30, el mismo que lució en el "Millonario". Aunque suele asignarse a futbolistas del filial, en este caso responde a una estrategia del club. “Mastantuono ha sido inscrito con ficha del filial, ya que los dorsales superiores al 25 están reservados a los canteranos. Una fórmula que el Madrid ya usó con Vinicius en 2018”, explicó el periodista Sergio Rodríguez en Marca.