Por qué Mastantuono usará el número 30 en Real Madrid y la estrategia detrás de la decisión

El 14 de agosto marcó un hito para Franco Mastantuono, quien fue presentado oficialmente como jugador del Real Madrid el mismo día en que cumplió 18 años. El ex volante de River Plate inicia así una etapa clave en su carrera, generando gran expectativa tanto en España como en Argentina.
Uno de los puntos que más curiosidad despertó fue el dorsal que llevará: el número 30, el mismo que lució en el "Millonario". Aunque suele asignarse a futbolistas del filial, en este caso responde a una estrategia del club. “Mastantuono ha sido inscrito con ficha del filial, ya que los dorsales superiores al 25 están reservados a los canteranos. Una fórmula que el Madrid ya usó con Vinicius en 2018”, explicó el periodista Sergio Rodríguez en Marca.
La periodista Arancha Rodríguez aclaró que la elección no implica que vaya a jugar en el Castilla. “En principio el 30… deja una ficha libre para cualquier cosa que pueda suceder y él puede jugar durante toda la temporada con ese número 30. No tiene un límite de partidos”, señaló, destacando que es una maniobra administrativa que da margen para movimientos en el mercado hasta el 2 de septiembre.
Mastantuono pidió expresamente mantener ese dorsal. “Le había pedido al presidente si podía usar el número 30. Es especial para mí, porque lo venía usando en River. Me ilusionaba mucho seguir usando y por suerte se dio”, contó en conferencia de prensa. El Madrid pagó cerca de 60 millones de euros entre fijos y variables por su pase, siendo la única incorporación ofensiva del mercado.
Con apenas 16 años, el argentino ya había disputado más de 1.500 minutos en Primera, con tres goles y tres asistencias. En la última temporada, sumó 22 partidos, siete tantos y cuatro pases de gol. Firmó por seis temporadas con el club que dirige Xabi Alonso, y podría debutar el 19 de agosto ante Osasuna, dependiendo de la planificación y su estado físico.
Un comienzo que ilusiona en la Casa Blanca
En su presentación, Mastantuono agradeció a su familia, al presidente Florentino Pérez y al cuerpo técnico, prometiendo “dejar la vida por esta camiseta”. Desde esta semana se entrena en Valdebebas con el primer equipo, dispuesto a aprovechar cada oportunidad que le surja en su nuevo desafío europeo.