 En el día de su cumpleaños, Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid
En el día de su cumpleaños, Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

El ex River firmó contrato en el Santiago Bernabéu, recibió la bienvenida de Florentino Pérez y usará la camiseta número 30.

PRESENTACIÓN OFICIAL. Franco Mastantuono ya es jugador del Real Madrid. X/@RealMadrid
Hace 3 Hs

En un escenario que respira historia, Franco Mastantuono vivió uno de los días más importantes de su carrera. Justo en su cumpleaños número 18, el exfutbolista de River Plate fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid. En la sala de honor del Santiago Bernabéu, acompañado por su familia y por el presidente Florentino Pérez, el ex River selló un contrato que lo une al club más laureado de Europa y posó con la camiseta número 30.

El pase, que se había cerrado poco antes del Mundial de Clubes por una cifra total de 60 millones de euros, solo podía oficializarse cuando Mastantuono cumpliera la mayoría de edad. “Es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño: jugar en el club más grande del mundo. Voy a dejar la vida por esta camiseta”, expresó emocionado en su discurso, en el que agradeció a su familia, amigos y al equipo de trabajo que lo acompañó.

Pérez destacó su talento y el vínculo histórico entre River y el Madrid: “Hoy llega uno de los mayores talentos que surgió en el último tiempo. Felicidades, porque se cumple tu gran sueño el día de tu cumpleaños. Quiero también agradecer a River Plate, un club centenario y admirado, por el que sentimos un gran cariño”.

Sobre el dorsal que usará, Mastantuono llevará el 30, el mismo número con el que debutó en River. Aunque inicialmente se especuló con la 25, el club optó por inscribirlo con ficha del filial para mantener un cupo libre en la plantilla principal antes del cierre del mercado. Esta fórmula le permitirá jugar toda la temporada con el primer equipo dirigido por Xabi Alonso sin limitaciones reglamentarias.

Ahora, el argentino buscará ganarse un lugar entre los convocados para el debut del Real Madrid en LaLiga, el 19 de agosto ante Osasuna, en el Santiago Bernabéu. La historia de Mastantuono en el “Merengue” recién comienza, pero su primer día ya quedó grabado en la memoria.

