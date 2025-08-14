En el día de su cumpleaños, Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

El pase, que se había cerrado poco antes del Mundial de Clubes por una cifra total de 60 millones de euros, solo podía oficializarse cuando Mastantuono cumpliera la mayoría de edad. “Es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño: jugar en el club más grande del mundo. Voy a dejar la vida por esta camiseta”, expresó emocionado en su discurso, en el que agradeció a su familia, amigos y al equipo de trabajo que lo acompañó.