Tormenta de Santa Rosa 2025 en Argentina: ¿cuándo llega y qué dice el SMN?

Falta poco para que termine el mes de agosto y, como cada año, la atención se centra en un fenómeno meteorológico que ya es parte de la cultura popular argentina: la tormenta de Santa Rosa. Este evento, que marca la transición del invierno a la primavera, genera una mezcla de expectativa y curiosidad en gran parte de la población, que se pregunta si el mito se cumplirá una vez más.
Aunque su origen es una leyenda religiosa, el Servicio Meteorológico Nacional ha estudiado este fenómeno con bases científicas, demostrando que la llegada de fuertes lluvias y vientos en esta época del año no es casualidad. Por eso, con la mirada puesta en el cielo, muchos se preparan para el inminente cambio de estación, sin saber exactamente en qué momento se desatará esta esperada tormenta.
¿Cuándo llega la "Tormenta de Santa Rosa" a Argentina?
Una fuerte tormenta, conocida popularmente como la “Tormenta de Santa Rosa”, podría registrarse en el centro y noreste de Argentina en las próximas dos semanas. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional aún no puede precisar la fecha exacta, su ocurrencia es muy probable.
Según explicó el climatólogo José Luis Stella a Infobae, la atmósfera sufre cambios a mediados y finales de agosto por la llegada de la primavera. Estos factores crean condiciones ideales para una tormenta: aire más cálido, mayor humedad y una circulación propicia que se presenta con frecuencia en esta época del año.
Aunque el SMN no puede dar un día exacto, las condiciones atmosféricas de fines de agosto y principios de septiembre aumentan las probabilidades. Según los climatólogos, habrá que estar atentos a los pronósticos entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre, especialmente en provincias del centro y noreste argentino.
Datos históricos: ¿cuántas veces se cumplió el mito de la Tormenta de Santa Rosa?
Integrantes del Observatorio Central Buenos Aires (OCBA), que depende del SMN, revisaron una base de datos de más de 100 años. Encontraron que la ciudad de Buenos Aires se encuentra dentro de la región de la Argentina donde las tormentas son frecuentes.
Consideraron los datos desde el 25 de agosto al 4 de septiembre (cinco días antes y después de Santa Rosa) desde 1906 hasta 2023. El estudio consistió en contabilizar, por cada año, los días consecutivos de lluvia y el agua caída acumulada.
En los casos donde hubo múltiples eventos de tormenta durante los 10 días observados, se tomó en cuenta únicamente el que resultó en la mayor cantidad de lluvia. Los resultados mostraron que en 67 de los 118 años analizados (el 57% del total), se produjeron tormentas en esas fechas. Es importante destacar que no todas estas tormentas estuvieron asociadas a precipitaciones intensas o muy abundantes.