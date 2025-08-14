Tormenta de Santa Rosa 2025 en Argentina: ¿cuándo llega y qué dice el SMN?

Falta poco para que termine el mes de agosto y, como cada año, la atención se centra en un fenómeno meteorológico que ya es parte de la cultura popular argentina: la tormenta de Santa Rosa. Este evento, que marca la transición del invierno a la primavera, genera una mezcla de expectativa y curiosidad en gran parte de la población, que se pregunta si el mito se cumplirá una vez más.