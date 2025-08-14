La segunda temporada de "Miércoles" triunfa en Netflix y logra cifras históricas

La espera ha valido la pena. Tras casi tres años de ausencia, ‘Miércoles’ ha regresado a Netflix con su segunda temporada y lo ha hecho por todo lo alto. Estrenada el pasado 6 de agosto con un primer bloque de cuatro episodios, la ficción dirigida por Tim Burton ha igualado las cifras de su legendaria primera temporada, consolidándose como uno de los mayores éxitos de la plataforma en el terreno de habla inglesa.
Según el top oficial de Netflix correspondiente a la semana del 4 al 10 de agosto, la serie ha logrado 50 millones de visualizaciones y un total de 201,6 millones de horas reproducidas en sus cinco primeros días. Gracias a su duración aproximada de cuatro horas, el cómputo de visualizaciones se ha disparado hasta niveles impresionantes, con pocos referentes similares en la historia del streaming.
Un fenómeno que se repite
En noviembre de 2022, la primera temporada de ‘Miércoles’ marcó un récord con 341,23 millones de horas vistas en su debut, cuando Netflix aún organizaba el ranking por horas en lugar de visualizaciones. Si se hace el cálculo con sus 6 horas y 49 minutos de metraje, el resultado es prácticamente idéntico: 50,05 millones de visualizaciones.
El rendimiento, por tanto, es muy similar entre ambas tandas, aunque esta vez la serie aún guarda un as bajo la manga: el volumen 2 de la segunda temporada llegará el 3 de septiembre, lo que podría darle un segundo impulso en audiencia. El objetivo es repetir el éxito de su predecesora, que permaneció más de 20 semanas en el top 10 y todavía figura entre las producciones más vistas de la historia de Netflix, con 252,1 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días.
Éxito doble en el ranking
El impacto ha sido tan grande que ‘Miércoles’ no solo lidera la lista semanal con su segunda temporada, sino que también ocupa el segundo puesto gracias al resurgir de la primera, que sumó 8,6 millones de visualizaciones.
En cuanto a la segunda temporada, ha logrado el número uno en 91 de los 93 países donde Netflix mide estos datos. Solo Japón y Corea del Sur han resistido el fenómeno, prefiriendo las producciones locales ‘Corazón de cristal’ y ‘El sinuoso camino del derecho’, respectivamente.
Con cifras que la colocan nuevamente en la élite del streaming global, ‘Miércoles’ confirma que su reinado en Netflix está lejos de terminar.