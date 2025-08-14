 La segunda temporada de "Miércoles" triunfa en Netflix y logra cifras históricas
Secciones
España

La segunda temporada de "Miércoles" triunfa en Netflix y logra cifras históricas

El regreso de la serie de Tim Burton ha alcanzado 50 millones de visualizaciones en solo cinco días, igualando el fenómeno global de su primera temporada.

Hace 1 Hs

La espera ha valido la pena. Tras casi tres años de ausencia, ‘Miércoles’ ha regresado a Netflix con su segunda temporada y lo ha hecho por todo lo alto. Estrenada el pasado 6 de agosto con un primer bloque de cuatro episodios, la ficción dirigida por Tim Burton ha igualado las cifras de su legendaria primera temporada, consolidándose como uno de los mayores éxitos de la plataforma en el terreno de habla inglesa.

Según el top oficial de Netflix correspondiente a la semana del 4 al 10 de agosto, la serie ha logrado 50 millones de visualizaciones y un total de 201,6 millones de horas reproducidas en sus cinco primeros días. Gracias a su duración aproximada de cuatro horas, el cómputo de visualizaciones se ha disparado hasta niveles impresionantes, con pocos referentes similares en la historia del streaming.

Un fenómeno que se repite

En noviembre de 2022, la primera temporada de ‘Miércoles’ marcó un récord con 341,23 millones de horas vistas en su debut, cuando Netflix aún organizaba el ranking por horas en lugar de visualizaciones. Si se hace el cálculo con sus 6 horas y 49 minutos de metraje, el resultado es prácticamente idéntico: 50,05 millones de visualizaciones.

El rendimiento, por tanto, es muy similar entre ambas tandas, aunque esta vez la serie aún guarda un as bajo la manga: el volumen 2 de la segunda temporada llegará el 3 de septiembre, lo que podría darle un segundo impulso en audiencia. El objetivo es repetir el éxito de su predecesora, que permaneció más de 20 semanas en el top 10 y todavía figura entre las producciones más vistas de la historia de Netflix, con 252,1 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días.

Éxito doble en el ranking

El impacto ha sido tan grande que ‘Miércoles’ no solo lidera la lista semanal con su segunda temporada, sino que también ocupa el segundo puesto gracias al resurgir de la primera, que sumó 8,6 millones de visualizaciones.

En cuanto a la segunda temporada, ha logrado el número uno en 91 de los 93 países donde Netflix mide estos datos. Solo Japón y Corea del Sur han resistido el fenómeno, prefiriendo las producciones locales ‘Corazón de cristal’ y ‘El sinuoso camino del derecho’, respectivamente.

Con cifras que la colocan nuevamente en la élite del streaming global, ‘Miércoles’ confirma que su reinado en Netflix está lejos de terminar.

Temas Netflix
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cuánto gana un bombero en España en 2025: sueldo, pluses y diferencias por comunidad autónoma
1

Cuánto gana un bombero en España en 2025: sueldo, pluses y diferencias por comunidad autónoma

Dua Lipa sorprende en España con su forma de comer helado de vainilla: ¿Qué le añade?
2

Dua Lipa sorprende en España con su forma de comer helado de vainilla: ¿Qué le añade?

Ola de calor en España este puente de agosto: las zonas más afectadas y las alertas activas
3

Ola de calor en España este puente de agosto: las zonas más afectadas y las alertas activas

La segunda temporada de Miércoles triunfa en Netflix y logra cifras históricas
4

La segunda temporada de "Miércoles" triunfa en Netflix y logra cifras históricas

Muere un voluntario en León y ya son tres las víctimas mortales de los incendios en España
5

Muere un voluntario en León y ya son tres las víctimas mortales de los incendios en España

RTVE cancela las grabaciones de ‘La pirámide’ tras su caída de audiencia
6

RTVE cancela las grabaciones de ‘La pirámide’ tras su caída de audiencia

Más Noticias
Cuánto gana un bombero en España en 2025: sueldo, pluses y diferencias por comunidad autónoma

Cuánto gana un bombero en España en 2025: sueldo, pluses y diferencias por comunidad autónoma

Dua Lipa sorprende en España con su forma de comer helado de vainilla: ¿Qué le añade?

Dua Lipa sorprende en España con su forma de comer helado de vainilla: ¿Qué le añade?

Ola de calor en España este puente de agosto: las zonas más afectadas y las alertas activas

Ola de calor en España este puente de agosto: las zonas más afectadas y las alertas activas

Muere un voluntario en León y ya son tres las víctimas mortales de los incendios en España

Muere un voluntario en León y ya son tres las víctimas mortales de los incendios en España

RTVE cancela las grabaciones de ‘La pirámide’ tras su caída de audiencia

RTVE cancela las grabaciones de ‘La pirámide’ tras su caída de audiencia

Dua Lipa celebra su cumpleaños en Ibiza con un vestido exclusivo de Jacquemus

Dua Lipa celebra su cumpleaños en Ibiza con un vestido exclusivo de Jacquemus

Raphael disfruta de unas vacaciones en Ibiza junto a su familia tras superar un linfoma cerebral

Raphael disfruta de unas vacaciones en Ibiza junto a su familia tras superar un linfoma cerebral

Así es Calella de Palafrugell: el encantador pueblo de la Costa Brava donde Joan Manuel Serrat compuso Mediterráneo

Así es Calella de Palafrugell: el encantador pueblo de la Costa Brava donde Joan Manuel Serrat compuso Mediterráneo

Comentarios