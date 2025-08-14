 El Jockey Club se prepara para un gran torneo de hockey infantil
DeportesHockey

El Jockey Club se prepara para un gran torneo de hockey infantil

Se hará este sábado y participarán unas 1.500 niñas de la región. Habrá puestos de hidratación y food trucks

Hace 1 Hs

El próximo sábado, de 9 a 16.30, las canchas y espacios del Jockey Club se llenarán de color, alegría y deporte con la realización de un gran Torneo de Hockey Infantil que reunirá a 1.500 niñas de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Catamarca y Chaco. “Será una verdadera fiesta para las jugadoras y para quienes las acompañen. Queremos que todas vivan una jornada especial, en la que el hockey sea la excusa para encontrarnos, compartir y anticipar juntos el Día del Niño”, expresó Noemí López, coordinadora de hockey infantil del Jockey. 

El club paralizará todas sus actividades habituales de fútbol, rugby y hockey de divisiones mayores para destinar sus instalaciones al ciento por ciento para este encuentro. Se espera la asistencia de más de 3.000 personas, ya que la mayoría de las jugadoras estarán acompañadas por sus familias.

“El crecimiento que tuvo el hockey infantil en los últimos años nos motivó a ser sede de este torneo. Contamos con el espacio y el entusiasmo para recibir a las jugadoras y a sus familias como se merecen”, destacó López.

Durante la jornada, las niñas disputarán sus partidos en un ambiente seguro y cuidado. Habrá puestos de hidratación, frutas, almuerzo para jugadoras y entrenadoras, y un equipo de trabajo dispuesto a atender cada detalle. “Queremos que estén bien hidratadas y con la energía necesaria para disfrutar al máximo”, recomendó la coordinadora.

Además del deporte, habrá actividades recreativas para chicos y grandes, zonas de comida, stands y propuestas para que toda la familia pueda disfrutar. “Esperamos que sea un día provechoso, lindo para compartir y para conocer gente nueva”, concluyó López.

El evento promete no solo mostrar el talento y la pasión de las pequeñas jugadoras, sino también reafirmar la importancia de estos encuentros para el desarrollo del deporte en Tucumán y el fortalecimiento de la comunidad deportiva. 

