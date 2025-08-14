El Jockey Club se prepara para un gran torneo de hockey infantil

El próximo sábado, de 9 a 16.30, las canchas y espacios del Jockey Club se llenarán de color, alegría y deporte con la realización de un gran Torneo de Hockey Infantil que reunirá a 1.500 niñas de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Catamarca y Chaco. “Será una verdadera fiesta para las jugadoras y para quienes las acompañen. Queremos que todas vivan una jornada especial, en la que el hockey sea la excusa para encontrarnos, compartir y anticipar juntos el Día del Niño”, expresó Noemí López, coordinadora de hockey infantil del Jockey.