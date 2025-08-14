 Monotributo bajo la lupa: la maniobra que podría dejarte fuera del régimen sin aviso previo
Monotributo bajo la lupa: la maniobra que podría dejarte fuera del régimen sin aviso previo

ARCA anunció un operativo especial para detectar inconsistencias en las declaraciones de monotributistas, cruzando datos con AFIP, bancos y empresas de servicios. Quienes superen los topes permitidos podrían ser recategorizados y recibir fuertes sanciones.

Hace 1 Hs

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que en los próximos meses pondrá en marcha un operativo especial para identificar a monotributistas con posibles inconsistencias fiscales. El foco estará puesto en detectar casos en los que los ingresos reales no coincidan con lo declarado ante el fisco.

Según informaron, el organismo cruzará información con la base de datos de la AFIP, así como con reportes de entidades bancarias y empresas de servicios, con el fin de identificar movimientos económicos que superen los topes permitidos para cada categoría del régimen simplificado.

Desde ARCA advirtieron que uno de los principales objetivos es evitar que el Monotributo sea utilizado como fachada para operar como empresas encubiertas, lo que —señalan— genera competencia desleal y evasión impositiva.

Medidas y sanciones previstas

En caso de detectarse diferencias significativas, los contribuyentes podrán ser recategorizados de oficio y enfrentar sanciones económicas. El plan de control contempla:

Inspecciones presenciales en actividades con alto índice de incumplimiento.

Envío de avisos electrónicos a los contribuyentes bajo observación para que regularicen su situación antes de recibir multas.

Citaciones formales para presentar comprobantes y documentación respaldatoria en caso de discrepancias importantes entre lo declarado y lo detectado.

Con este operativo, ARCA busca reforzar la transparencia del sistema tributario en la Ciudad y asegurar que todos los contribuyentes compitan bajo las mismas reglas.

