Transferencias en agosto: ARCA investiga movimientos en billeteras virtuales a partir de estos montos

Cambios en los umbrales de control

A mediados de mayo, el Gobierno lanzó el "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", que permite a los ciudadanos utilizar sus ahorros en moneda extranjera sin tener que demostrar su origen. Este plan incluyó, además, un paquete de medidas coordinadas entre el Ministerio de Economía, el Banco Central (BCRA) y ARCA, apuntando a la modernización y mayor fiscalización del sistema financiero.