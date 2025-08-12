Transferencias en agosto: ARCA investiga movimientos en billeteras virtuales a partir de estos montos

En el marco de la modernización del sistema financiero argentino, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció nuevos límites a partir de los cuales comenzará a investigar movimientos realizados a través de billeteras virtuales y transferencias bancarias. La medida busca controlar que los contribuyentes no se excedan de los topes establecidos y que el origen de los fondos sea lícito.
Cambios en los umbrales de control
A mediados de mayo, el Gobierno lanzó el "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", que permite a los ciudadanos utilizar sus ahorros en moneda extranjera sin tener que demostrar su origen. Este plan incluyó, además, un paquete de medidas coordinadas entre el Ministerio de Economía, el Banco Central (BCRA) y ARCA, apuntando a la modernización y mayor fiscalización del sistema financiero.
Dentro de estas medidas, Juan Pazo, director de ARCA, confirmó un incremento significativo en los montos mínimos a partir de los cuales se informan las operaciones financieras, tanto bancarias como a través de billeteras virtuales como Mercado Pago o Ualá.
¿A partir de qué monto ARCA investiga las transferencias?
Desde agosto de 2025, los movimientos que superen los siguientes límites deberán ser reportados a ARCA por las entidades financieras y plataformas digitales:
Personas físicas: transferencias y acreditaciones superiores a $50 millones.
Personas jurídicas: transferencias y acreditaciones superiores a $30 millones.
Antes de esta actualización, cualquier operación por encima de $2.000.000 ya debía ser informada al ente recaudador, detallando el tipo de transferencia, el CBU o CVU utilizado y el monto en pesos.
Qué ocurre si se superan los límites
ARCA evaluará la situación de cada contribuyente que supere estos umbrales para verificar la legalidad del dinero involucrado. Si se detectan irregularidades, la entidad podrá solicitar documentación para justificar los movimientos o, en casos graves, cerrar la cuenta del usuario y emitir un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante las autoridades correspondientes.
Documentación que puede solicitar ARCA
Para validar el origen de los fondos, los usuarios deberán enviar por correo electrónico alguno de los siguientes documentos:
Recibos de sueldo.
Comprobantes de haberes jubilatorios.
Facturas emitidas recientemente.
Constancia de monotributo.
Tickets de compra y venta.
Justificación de la venta de acciones o empresas.