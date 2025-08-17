Videojuegos ocultos en Poki: descubre la versión de El Juego del Calamar

La popularidad alcanzada por la serie de Netflix El Juego del Calamar no se limitó a la pantalla. La serie surcoreana que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo dio un paso más allá para convertirse en una inspiración directa para el desarrollo de nuevos videojuegos. Entre las propuestas más llamativas se encuentra una versión oculta en la plataforma Poki, que logra trasladar la tensión y adrenalina de la ficción al mundo digital.