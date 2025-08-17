 Videojuegos ocultos en Poki: descubre la versión de El Juego del Calamar
La plataforma no requiere descargas previas. Sólo se necesitan un navegador y una conexión a internet.

UN UNIVERSO. Dentro de la plataforma de Poki conviven centenares de videojuegos fabricados por desarrolladores de todo el mundo. FOTO TOMADA DE POKI.COM
Hace 3 Hs

La popularidad alcanzada por la serie de Netflix El Juego del Calamar no se limitó a la pantalla. La serie surcoreana que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo dio un paso más allá para convertirse en una inspiración directa para el desarrollo de nuevos videojuegos. Entre las propuestas más llamativas se encuentra una versión oculta en la plataforma Poki, que logra trasladar la tensión y adrenalina de la ficción al mundo digital.

La serie impulsó la creación de diferentes experiencias interactivas, y en Poki es posible encontrarse con minijuegos que recrean sus pruebas más icónicas. En esta aplicación es posible acceder a juegos desde cualquier dispositivo con acceso a internet y desde un navegador, ya que no se requiere instalar ningún programa por lo que el proceso es fácil y rápido.

¿Cómo es el videojuego de El Juego del Calamar en Poki?

Dentro del amplio catálogo de opciones que ofrece Poki, existe una experiencia inspirada directamente en El Juego del Calamar que no aparece en su portada. Este videojuego toma como base las pruebas de la serie, añadiendo el atractivo de la competencia en tiempo real con otros jugadores.

Aunque algunos títulos pueden localizarse fácilmente con la barra de búsqueda, hay auténticas ‘joyas ocultas’ que emulan de manera sorprendente la tensión y reglas de la serie. Una de ellas reproduce el recordado reto del puente de cristales, en el que los participantes deben dar saltos precisos y arriesgados, sabiendo que un solo paso en falso puede costarles la partida.

Esta experiencia se encuentra dentro de una plataforma interna de Poki llamada Sprint League, un entorno que recuerda al estilo de miniuniversos como Roblox. Para acceder al desafío, el usuario debe localizar primero esta sección interna, ya que no está promocionada en la página principal. Una vez dentro, el jugador encontrará diversas opciones, entre ellas la fiel recreación del famoso puente de cristales.

La dinámica se desarrolla en competencias simultáneas contra otros usuarios conectados, lo que eleva el nivel de adrenalina y refuerza el componente social del juego. Cada partida es una carrera contra el tiempo y contra la estrategia de rivales humanos, lo que añade un toque imprevisible que engancha a los jugadores.

¿Qué es la plataforma de videojuegos Poki?

Poki se define como un “enorme patio de recreo digital” que reúne videojuegos de todo tipo, pensados para diferentes edades y estilos de jugador. Su misión gira en torno a ofrecer un espacio amplio y variado de juegos para todas las edades y gustos, totalmente gratis y sin necesidad de descargar software, instalar aplicaciones o registrarse.

La plataforma cuenta con títulos creados por desarrolladores de todo el mundo, sometidos a una revisión previa para garantizar calidad y evitar interrupciones molestas, como pop-ups o publicidad invasiva. Otra de sus ventajas es que puede disfrutarse desde cualquier computadora, tableta o smartphone, lo que permite jugar desde casa, en el transporte público o en cualquier sitio con conexión a internet.

