Ganó la Libertadores con Boca, volvió del retiro a los 39 años y terminó expulsado a los nueve minutos de ingresar

Cristian “Pochi” Chávez volvió a ponerse los botines en Jorge Wilstermann con la ilusión de ayudar al club a salir de un momento crítico. A sus 39 años, dejó el rol de entrenador para sumarse como jugador, en medio de la imposibilidad de incorporar refuerzos por deudas. Sin embargo, su reaparición fue mucho más breve de lo esperado: apenas nueve minutos después de ingresar, vio la tarjeta roja directa en la derrota 3-0 frente a San Antonio de Bulo Bulo.
El ex Boca, ovacionado por la hinchada cuando saltó al campo con la camiseta número 10, entró a los 60 minutos de juego. Pero poco duró la alegría: una dura entrada por detrás sobre Adalid Terrazas derivó en la intervención del VAR y en la expulsión que dejó a su equipo con diez hombres. Con las manos en la cabeza, “Pochi” se retiró antes de tiempo.
La relación entre Chávez y Wilstermann es de larga data. Llegó en 2017, fue parte de la histórica campaña en la Libertadores que terminó en cuartos de final ante el River de Marcelo Gallardo, ganó dos títulos locales y se retiró en 2023. La crisis deportiva y económica (con el equipo en zona de promoción y golpeado por una sanción de -33 puntos por falsificar la identidad de un jugador) lo convenció de volver a jugar. Pero el debut soñado se transformó en una noche amarga.
Formado en Boca, donde jugó entre 2005 y 2012, disputó 156 partidos, marcó 10 goles y ganó la Copa Libertadores 2007, además de otros títulos locales e internacionales. Tras pasos por Lanús, Arsenal, Chile y Grecia, encontró en Bolivia su lugar en el mundo. Esta vez, no obstante, su historia de regreso tuvo un giro inesperado y fugaz.