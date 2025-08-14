Ganó la Libertadores con Boca, volvió del retiro a los 39 años y terminó expulsado a los nueve minutos de ingresar

La relación entre Chávez y Wilstermann es de larga data. Llegó en 2017, fue parte de la histórica campaña en la Libertadores que terminó en cuartos de final ante el River de Marcelo Gallardo, ganó dos títulos locales y se retiró en 2023. La crisis deportiva y económica (con el equipo en zona de promoción y golpeado por una sanción de -33 puntos por falsificar la identidad de un jugador) lo convenció de volver a jugar. Pero el debut soñado se transformó en una noche amarga.