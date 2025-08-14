 Ganó la Libertadores con Boca, volvió del retiro a los 39 años y terminó expulsado a los nueve minutos de ingresar
Secciones
DeportesFútbol

Ganó la Libertadores con Boca, volvió del retiro a los 39 años y terminó expulsado a los nueve minutos de ingresar

Cristian “Pochi” Chávez, nuevo refuerzo de Jorge Wilstermann tras dejar el cargo de DT, recibió la roja directa por una dura falta en su reestreno en el fútbol boliviano.

CAMPAÑA HISTÓRICA. "Pochi" Chávez fue parte del plantel de Boca que ganó la Copa Libertadores en 2007
Hace 2 Hs

Cristian “Pochi” Chávez volvió a ponerse los botines en Jorge Wilstermann con la ilusión de ayudar al club a salir de un momento crítico. A sus 39 años, dejó el rol de entrenador para sumarse como jugador, en medio de la imposibilidad de incorporar refuerzos por deudas. Sin embargo, su reaparición fue mucho más breve de lo esperado: apenas nueve minutos después de ingresar, vio la tarjeta roja directa en la derrota 3-0 frente a San Antonio de Bulo Bulo.

El ex Boca, ovacionado por la hinchada cuando saltó al campo con la camiseta número 10, entró a los 60 minutos de juego. Pero poco duró la alegría: una dura entrada por detrás sobre Adalid Terrazas derivó en la intervención del VAR y en la expulsión que dejó a su equipo con diez hombres. Con las manos en la cabeza, “Pochi” se retiró antes de tiempo.

La relación entre Chávez y Wilstermann es de larga data. Llegó en 2017, fue parte de la histórica campaña en la Libertadores que terminó en cuartos de final ante el River de Marcelo Gallardo, ganó dos títulos locales y se retiró en 2023. La crisis deportiva y económica (con el equipo en zona de promoción y golpeado por una sanción de -33 puntos por falsificar la identidad de un jugador) lo convenció de volver a jugar. Pero el debut soñado se transformó en una noche amarga.

Formado en Boca, donde jugó entre 2005 y 2012, disputó 156 partidos, marcó 10 goles y ganó la Copa Libertadores 2007, además de otros títulos locales e internacionales. Tras pasos por Lanús, Arsenal, Chile y Grecia, encontró en Bolivia su lugar en el mundo. Esta vez, no obstante, su historia de regreso tuvo un giro inesperado y fugaz.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsBoliviaClub Deportivo Jorge WilstermannCopa Libertadores de América
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Deportivo Madryn-San Martín, lo más destacado de la agenda deportiva de TV

Deportivo Madryn-San Martín, lo más destacado de la agenda deportiva de TV

El video de un arquero de San Lorenzo que expuso las carencias en la pensión y desató la bronca de los hinchas

El video de un arquero de San Lorenzo que expuso las carencias en la pensión y desató la bronca de los hinchas

En plena crisis, Marcelo Tinelli le exige a San Lorenzo el pago de una deuda millonaria

En plena crisis, Marcelo Tinelli le exige a San Lorenzo el pago de una deuda millonaria

Lo más popular
Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política
1

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias
2

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina
3

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán
4

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán

Remise ayer, Uber hoy: una historia que se repite en Tucumán
5

Remise ayer, Uber hoy: una historia que se repite en Tucumán

Elecciones nacionales en Tucumán: final abierto en el cierre de listas opositoras
6

Elecciones nacionales en Tucumán: final abierto en el cierre de listas opositoras

Más Noticias
Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán

En el día de su cumpleaños, Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

En el día de su cumpleaños, Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina

Agenda deportiva: ¿dónde ver en vivo Libertad-River Plate por la Libertadores?

Agenda deportiva: ¿dónde ver en vivo Libertad-River Plate por la Libertadores?

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

Se avanza sobre los pliegos de la Justicia provincial

Se avanza sobre los pliegos de la Justicia provincial

Remise ayer, Uber hoy: una historia que se repite en Tucumán

Remise ayer, Uber hoy: una historia que se repite en Tucumán

Comentarios