"En el barro": una por una, quiénes son los personajes de la nueva serie de Netflix

"El Marginal" logró ganarse un lugar en la cultura popular argentina. Los personajes, las escenas y las ambientaciones quedaron grabadas en la memoria de los televidentes, esto es algo que muy pocas series lograron producir. En respuestas a esto, se desarrolló "En el barro", el spin-off ambientado en una cárcel de mujeres del mismo universo que la serie predecesora.
Este jueves 14 de agosto la producción ya estará disponible en Netflix. Tanto la trama arriesgada, la estética y el gran elenco de mujeres, generaron expectativas entre los usuarios de la plataforma. Es el debut actoral de María Becerra, cuenta con una aparición de la "Locomotora" Oliveras, y un regreso actoral sorpresivo de Juana Molina.
¿Quienes son los personajes de "En el barro", la nueva serie de Netflix?
- Valentina Zenere es Marina Delorsi
Hija única, terminó el colegio y comenzó la universidad, pero su belleza la alejó de los estudios cuando un representante de modelos le ofreció trabajo. Contra la voluntad de sus padres, prácticamente huyó de su casa y se instaló en Buenos Aires para buscar oportunidades. Allí, su carrera en el modelaje creció rápidamente hasta que conoció a Martín, un joven heredero de una poderosa familia industrial, del que se enamoró.
Una noche, tras volver de una fiesta, Martín se puso violento; discutieron y él terminó muerto. Acusada de homicidio premeditado, fue condenada y, desde prisión, intentará probar su inocencia. Su atractivo le traerá problemas en el penal, donde al principio se refugiará en Gladys, pero con el tiempo vivirá una transformación radical.
- Ana Garibaldi es Gladys Guerra de Borges
Viuda del célebre criminal Mario Borges (protagonista de El Marginal), su mayor objetivo es recuperar la libertad para criar a Juan Pablo, hijo de Diosito y nieto de Borges, que hoy está al cuidado de su amiga Claudia. Con años de experiencia en el mundo delictivo, sabe leer y manejar las dinámicas de poder dentro de la cárcel.
Como líder natural de “Las Embarradas”, impone respeto y no duda en recurrir a la violencia si es necesario. Su llegada a La Quebrada la pondrá nuevamente frente a Antín, pero en una posición desventajosa que él no dudará en aprovechar.
- Ana Rujas es Amparo “La Gallega” Vilches
De familia de clase alta en España, su vida cambió cuando conoció al “Cuervo” Fernández, un delincuente seductor ligado al robo de autos y la piratería del asfalto. Enamorada, abandonó todo para seguirlo y juntos huyeron a Argentina, donde formaron una banda dedicada a asaltar casinos, bancos y camiones, apuntando a productores, molineros y financistas.
Fue feliz junto al “Cuervo” hasta que fueron identificados y denunciados. Él escapó y logró liberarla durante un traslado a La Quebrada, pero tiempo después fue recapturada y enviada nuevamente al penal. Confiada en su superioridad por haber vivido en el lujo, “La Gallega” no se amedrenta y está dispuesta a disputar el poder a cualquier costo.
- Carolina Ramírez es Yael Rubial
Colombiana y madre soltera, vivía en condiciones precarias con pocas oportunidades de progreso. Con la esperanza de darle un futuro mejor a su hija, aceptó trabajar como mula para una banda narco. Cargada de drogas y acompañada de la niña, llegó a Ezeiza sin problemas hasta que su comportamiento despertó sospechas y fue descubierta.
Ya en prisión, su hija quedó bajo guarda transitoria con una familia. Desde La Quebrada, Yael luchará con todas sus fuerzas para volver a reunirse con ella.
- Camila Peralta es Soledad Rodríguez
De personalidad discreta, puede pasar desapercibida con facilidad. Criada en la marginalidad, aprendió de su madre a robar ropa en tiendas, pero los nuevos sistemas de reconocimiento facial la obligaron a cambiar de rubro: pasó a ser “viuda negra” y, en épocas de crisis, carterista en transporte público.
En una huida de la policía provocó accidentalmente una muerte, recibiendo una condena ejemplar de cinco años de cárcel.
- Erika de Sautu Riestra es la Dra. Olga Giuliani
Médica esteticista de renombre, logró consolidar una selecta clientela de alto nivel. Su éxito parecía imparable hasta que comenzaron a multiplicarse las denuncias por mala praxis, con pacientes que presentaban graves secuelas y enfermedades.
La imagen impecable que había construido se derrumbó, y terminó enjuiciada, condenada y tras las rejas.
- Lorena Vega es "La Zurda"
Sensual y decidida, se enamoró muy joven de Lalo, quien se convirtió en su proxeneta y manejaba un prostíbulo junto a su hermana, Victoria, la “madama”. Cayó en la adicción, pero ellos la ayudaron a superarla, y la relación entre los tres se volvió más estrecha.
Tras una denuncia por trata de personas, todos fueron detenidos. Lalo obtuvo una pena leve y salió pronto, mientras que “La Zurda” y su cuñada siguen presas en La Quebrada. Desde entonces, ella controla un sector y busca disputarle el poder a María, su antigua protectora.
- Juana Molina es Piquito
Ex vendedora de drogas y consumidora, creció en la calle y se fue de su casa desde niña. Es la “loca” del penal: no violenta ni realmente peligrosa, aunque pueda parecerlo. Curiosa e imprudente, se mete en todo y habla de lo que no debería, pero sus delirios suelen esconder algo de verdad. Se mueve por todos los rincones haciendo favores a cambio de pequeñas recompensas, lo que le permite conocer secretos de La Quebrada.
- Tatu Glikman es "La China"
Condenada por actuar como “viuda negra”, creció en la calle y ejerció la prostitución. Su belleza y carisma la convirtieron en una figura admirada dentro del penal.