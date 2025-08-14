Ex vendedora de drogas y consumidora, creció en la calle y se fue de su casa desde niña. Es la “loca” del penal: no violenta ni realmente peligrosa, aunque pueda parecerlo. Curiosa e imprudente, se mete en todo y habla de lo que no debería, pero sus delirios suelen esconder algo de verdad. Se mueve por todos los rincones haciendo favores a cambio de pequeñas recompensas, lo que le permite conocer secretos de La Quebrada.