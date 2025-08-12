María Becerra hace historia: agotó en tres horas su show 360° en River Plate

En 2024, protagonizó una serie de hitos internacionales: cantó en la celebración de Año Nuevo en Times Square (EE.UU.), fue jurado y cerró el Festival de Viña del Mar, debutó como la primera mujer en presentarse en River Plate con dos shows sold out, y lanzó su gira #Tour24, la más grande de su carrera, con más de 50 fechas por Europa, Estados Unidos y América Latina. También participó del Festival Coachella junto a J Balvin y encendió las luces del Empire State Building por el 80° aniversario de Hola USA.