María Becerra hace historia: agotó en tres horas su show 360° en River Plate

María Becerra volvió a romper todos los récords. En apenas tres horas, agotó las 85.000 entradas para su esperado show del 12 de diciembre en el estadio River Plate, que se convertirá en el recital más grande en la historia del Más Monumental y el primero en realizarse con un escenario 360°, pensado para conectar con el público desde todos los ángulos.
Con este sold-out, la “Nena de Argentina” se convierte en la primera artista femenina del país en concretar tres presentaciones en River Plate: a esta nueva fecha se suman los dos conciertos totalmente agotados que brindó en 2024. Además, será la primera vez que el estadio reciba un espectáculo con puesta inmersiva 360°, con el escenario ubicado en el centro y una producción diseñada para sorprender desde cualquier ubicación.
El concierto marcará el regreso más esperado de la cantante a los escenarios argentinos, con una puesta de nivel internacional y un repertorio que incluirá su nuevo material. Todo apunta a que el 12 de diciembre quedará grabado como una de las noches más importantes en la historia de la música en vivo en el país.
Una carrera cada vez más global
Con más de 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 5 millones de suscriptores en YouTube y más de 12.000 millones de reproducciones entre todos sus videoclips, María Becerra es hoy una de las artistas más influyentes de la música latinoamericana.
En 2024, protagonizó una serie de hitos internacionales: cantó en la celebración de Año Nuevo en Times Square (EE.UU.), fue jurado y cerró el Festival de Viña del Mar, debutó como la primera mujer en presentarse en River Plate con dos shows sold out, y lanzó su gira #Tour24, la más grande de su carrera, con más de 50 fechas por Europa, Estados Unidos y América Latina. También participó del Festival Coachella junto a J Balvin y encendió las luces del Empire State Building por el 80° aniversario de Hola USA.
Su versatilidad artística quedó reflejada en colaboraciones como “Sexo Es La Moda” con Yandel y en temas como “Agora” o su versión bilingüe de “Jingle Bell Rock”. En 2024 también fue nominada a los Latin Grammy por “Corazón Vacío”.
En lo que va de 2025, presentó “Tatu” —balada grabada en vivo ante 500 mil personas en Neuquén— y “Ramen Para Dos” junto a Paulo Londra, donde introdujo a su alter ego Shanina, un personaje central en su nuevo universo audiovisual, continuado en julio con “Infinitos como el mar”.
El anuncio de este nuevo River 360° no solo confirma su liderazgo en la música argentina, sino que la posiciona como una de las artistas femeninas más convocantes de habla hispana en la actualidad.