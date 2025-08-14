 Descubren un trastorno de la memoria muy parecido al alzheimer: ¿de cuál se trata?
Descubren un trastorno de la memoria muy parecido al alzheimer: ¿de cuál se trata?

La enfermedad de LANS muestra síntomas más leves y ataca más lentamente el cerebro que el alzheimer.

Descubren una nueva forma de pérdida de memoria muy similar al Alzheimer
Hace 2 Hs

Un reciente descubrimiento en el campo de las enfermedades neurodegenerativas sacudió la comprensión médica sobre la pérdida de memoria, revelando una nueva condición que, aunque similar, no es alzheimer. Conocido como síndrome neurodegenerativo amnésico con predominio límbico (LANS, por sus siglas en inglés), esta nueva forma de demencia fue identificada por científicos de la Clínica Mayo, quienes han publicado sus hallazgos en la revista Brain Communications.

¿Qué es el síndrome LANS?

El LANS es una enfermedad que afecta principalmente a personas mayores de 80 años y se caracteriza por una pérdida de memoria que avanza más lentamente y con síntomas más leves en comparación con el alzheimer. Aunque ambas enfermedades son difíciles de distinguir en vida, el LANS se presenta con cambios en el cerebro que son diferentes a los del alzheimer, lo que llevó a los expertos a establecer criterios diagnósticos específicos para identificar esta nueva forma de demencia.

Según el doctor David Jones, neurólogo de la Clínica Mayo y autor principal del estudio, “en nuestro trabajo clínico, vemos pacientes cuyos síntomas de memoria parecen imitar la enfermedad de alzheimer, pero cuando se observan sus imágenes cerebrales o biomarcadores, está claro que no tienen alzheimer”. Esta observación fue el punto de partida para diferenciar el LANS del alzheimer y desarrollar un marco diagnóstico más preciso.

Diagnóstico y síntomas

El diagnóstico definitivo de LANS, al igual que con el alzheimer, solo se puede realizar mediante una autopsia, lo que complica el tratamiento y manejo de la enfermedad en vida. Sin embargo, los ensayos clínicos realizados han mostrado que aplicando los nuevos criterios diagnósticos, se logró una precisión superior al 70% en la identificación de LANS en pacientes que habían fallecido.

Los síntomas de LANS y alzheimer son notablemente similares, lo que puede inducir a errores de diagnóstico. Ambas enfermedades comienzan con problemas de memoria, pero los pacientes con LANS tienden a experimentar una pérdida de memoria episódica, lo que significa que les cuesta recordar detalles específicos de historias, nombres de personas o mantener una fluidez verbal adecuada.

En contraste, los pacientes con alzheimer suelen mostrar un mayor deterioro en el procesamiento visoespacial, una capacidad que permite percibir y organizar la información visual y espacial del entorno. Además, las imágenes cerebrales revelan que los pacientes con LANS sufren una pérdida de volumen en el hipocampo, mientras que los pacientes con alzheimer muestran una reducción más pronunciada en el neocórtex, una región cerebral clave para funciones cognitivas superiores.

LANS y LATE: relación y diferencias

El LANS también ha sido asociado con una condición conocida como encefalopatía TDP-43 relacionada con la edad y con predominio límbico, o LATE por sus siglas en inglés. Aunque ambas condiciones están relacionadas, LANS puede abarcar cualquier forma de demencia que afecte predominantemente al sistema límbico, un conjunto de estructuras cerebrales que juegan un papel central en la memoria y las emociones.


