Descubren un trastorno de la memoria muy parecido al alzheimer: ¿de cuál se trata?

¿Qué es el síndrome LANS?

El LANS es una enfermedad que afecta principalmente a personas mayores de 80 años y se caracteriza por una pérdida de memoria que avanza más lentamente y con síntomas más leves en comparación con el alzheimer. Aunque ambas enfermedades son difíciles de distinguir en vida, el LANS se presenta con cambios en el cerebro que son diferentes a los del alzheimer, lo que llevó a los expertos a establecer criterios diagnósticos específicos para identificar esta nueva forma de demencia.