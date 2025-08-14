SUBE: nueva función para activar atributos

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó que en las unidades del servicio urbano del transporte público está disponible una nueva función: el “Atributo a Bordo” del sistema SUBE. Se trata de un sistema que permite a los usuarios activar o actualizar los servicios sociales (federales y locales) al subir al colectivo, apoyando la tarjeta física en el validador de pago, sin necesidad de pasar antes por una oficina para tramitar el beneficio.
“Esta nueva función se llama Atributo a Bordo, que se aplica a nivel nacional, a través de la cual SUBE facilita a la persona que viaja la posibilidad de cargar el atributo en el colectivo, tanto en la provincia como en el país”, explicó Belén Pereyra Colombano, directora de Respuesta Rápida y encargada de la Unidad de Gestión SUBE (UGS) en la Capital.
Sin perder tiempo
La nueva opción está destinada a quienes tengan atributos sociales pendientes de aplicación y que hayan gestionado previamente la solicitud del beneficio para acceder a los descuentos sociales federales o locales del sistema SUBE. “Lo que se busca con esto es simplemente que no sea necesario que la persona vaya a la Unidad de Gestión SUBE de calle San Lorenzo 1270 y directamente pueda hacer el trámite en el colectivo, sin perder tiempo”, resaltó Pereyra Colombano.
La funcionaria expuso como ejemplo el caso de una persona que se acaba de jubilar que acaba de obtener la tarjeta SUBE y ya registró su atributo social, pero que aún no activó el beneficio del 55% de descuento en el valor del pasaje. “Hay personas que todavía no lo obtuvieron porque a lo mejor se acaban de jubilar. En el caso de que ya cumpla con los requisitos y pueda tener este beneficio, tiene que subir al colectivo y avisarle al chofer que tiene un atributo que cargar. El chofer toca un botón en su tablero e inmediatamente aparece la luz verde”, detalló.