SUBE: nueva función para activar atributos

La funcionaria expuso como ejemplo el caso de una persona que se acaba de jubilar que acaba de obtener la tarjeta SUBE y ya registró su atributo social, pero que aún no activó el beneficio del 55% de descuento en el valor del pasaje. “Hay personas que todavía no lo obtuvieron porque a lo mejor se acaban de jubilar. En el caso de que ya cumpla con los requisitos y pueda tener este beneficio, tiene que subir al colectivo y avisarle al chofer que tiene un atributo que cargar. El chofer toca un botón en su tablero e inmediatamente aparece la luz verde”, detalló.