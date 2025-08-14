 SUBE: nueva función para activar atributos
Disponible en el transporte público.

Hace 2 Hs

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó que en las unidades del servicio urbano del transporte público está disponible una nueva función: el “Atributo a Bordo” del sistema SUBE. Se trata de un sistema que permite a los usuarios activar o actualizar los servicios sociales (federales y locales) al subir al colectivo, apoyando la tarjeta física en el validador de pago, sin necesidad de pasar antes por una oficina para tramitar el beneficio.

“Esta nueva función se llama Atributo a Bordo, que se aplica a nivel nacional, a través de la cual SUBE facilita a la persona que viaja la posibilidad de cargar el atributo en el colectivo, tanto en la provincia como en el país”, explicó Belén Pereyra Colombano, directora de Respuesta Rápida y encargada de la Unidad de Gestión SUBE (UGS) en la Capital.

Sin perder tiempo

La nueva opción está destinada a quienes tengan atributos sociales pendientes de aplicación y que hayan gestionado previamente la solicitud del beneficio para acceder a los descuentos sociales federales o locales del sistema SUBE. “Lo que se busca con esto es simplemente que no sea necesario que la persona vaya a la Unidad de Gestión SUBE de calle San Lorenzo 1270 y directamente pueda hacer el trámite en el colectivo, sin perder tiempo”, resaltó Pereyra Colombano.

Empresarios del transporte piden a Jaldo la SUBE para líneas metropolitanas

Empresarios del transporte piden a Jaldo la SUBE para líneas metropolitanas

La funcionaria expuso como ejemplo el caso de una persona que se acaba de jubilar que acaba de obtener la tarjeta SUBE y ya registró su atributo social, pero que aún no activó el beneficio del 55% de descuento en el valor del pasaje. “Hay personas que todavía no lo obtuvieron porque a lo mejor se acaban de jubilar. En el caso de que ya cumpla con los requisitos y pueda tener este beneficio, tiene que subir al colectivo y avisarle al chofer que tiene un atributo que cargar. El chofer toca un botón en su tablero e inmediatamente aparece la luz verde”, detalló.

Temas Municipalidad de San Miguel de Tucumán
