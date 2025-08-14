Los distintos costos de los accidentes

A esto se añade, como se destacó hace varias semanas en el Foro Tucumán Responsable, la gran cantidad de víctimas fatales -en 2024 fueron 335-, a las que se suman las personas que resultan con heridas y traumas temporales o permanentes. Los servicios de salud tienen enorme gasto para afrontar el tratamiento de las personas accidentadas. También en el caso de Tucumán hay un costo elevado de la siniestralidad, que se vincula con las reparaciones económicas que se debe hacer tanto en los daños personales, de las que se deben hacer cargo las obras sociales, el Estado y las compañías de seguros, según el caso. Además, según el informe de la Agencia NOA para la Federación Patronal de Seguros, las pólizas en el NOA se encarecen por el alto índice de siniestralidad que caracteriza a Tucumán. En su informe ante LGPLay, Serenelli dijo, además, que los elevados gastos exigen esfuerzos a las compañías, para cubrir los cuales deberían tener pólizas cinco veces más caras, lo cual es imposible de aplicar en una sociedad empobrecida.