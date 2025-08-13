Julieta Prandi, tras la condena de Claudio Contardi: “Estamos cansadas de que no nos escuchen”

La conductora, al escuchar la sentencia se descompuso. Fue asistida primero por sus familiares y luego por médicos. Al poco tiempo de recuperarse no ahorró palabras a la hora de declarar. “Después de todos estos años, creo que debería cambiar la Justicia. Que cambie para no revictimizar más a las víctimas. El proceso no puede ser digno de 10.000 apelaciones, mientras ellos siempre gozan de libertad. Las pericias tienen que ser obligatorias. Es una locura que eso sea una opción para los acusados, mientras nosotras, las víctimas, estamos obligadas a confirmar nuestros dichos y nuestro infierno”, indicó.