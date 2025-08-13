Julieta Prandi, tras la condena de Claudio Contardi: “Estamos cansadas de que no nos escuchen”

“Le digo a las personas que están viviendo estas situaciones y todavía no obtienen justicia, que tenemos esperanza, porque ahora pueden animarse a denunciar. Entiendo que va a ser un antes y un después en la justicia. Costó muchísimo”, fueron las primeras palabras que emitió la conductora Julieta Prandi después de escuchar la sentencia en contra de Claudio Contardi, su ex pareja.
La conductora, al escuchar la sentencia se descompuso. Fue asistida primero por sus familiares y luego por médicos. Al poco tiempo de recuperarse no ahorró palabras a la hora de declarar. “Después de todos estos años, creo que debería cambiar la Justicia. Que cambie para no revictimizar más a las víctimas. El proceso no puede ser digno de 10.000 apelaciones, mientras ellos siempre gozan de libertad. Las pericias tienen que ser obligatorias. Es una locura que eso sea una opción para los acusados, mientras nosotras, las víctimas, estamos obligadas a confirmar nuestros dichos y nuestro infierno”, indicó.
“Eso tiene que ser al revés. Para empezar, la víctima denuncia cuando puede, y una vez que lo hace, la tienen que cuidar, porque el siguiente paso es un femicidio. Estamos cansadas de ver cómo nos matan. Estamos cansadas de que no nos escuchen”, señaló.
Prandi, en una entrevista publicada por “La Nación” señaló que sus hijos -de 14 y 10 años- “están en crisis”. “Están difíciles…”, sostuvo. “El más grande todavía está cayendo. Está entendiendo la gravedad de los hechos. Hasta el día de hoy yo se los había ocultado. Nunca les conté todo lo que pasó”, detalló.
Sobre el vínculo que ambos tenían con Contardi, declaró: “no quieren verlo”. “Se les hicieron un montón de entrevistas con psicólogos de la Justicia. Fue la voluntad de ellos, como menores, la de no querer verlo más. Y nadie puede obligarlos. Es un padre violento y mis hijos han contado eso cuando hablaron”, agregó.
La conductora, que escuchó la sentencia a través de una emisión radial y no en la sala donde se desarrolló el debate, no se olvidó de su pareja Emanuel Ortega, hijo de Ramón “Palito” Ortega, el ex gobernador de la provincia. “Hoy cumplimos cinco años de novios, es nuestro aniversario, y esto es un premio porque para él fue muy duro acompañarme, entender lo que había vivido. Me vio padecer 1.000 instancias”.
Prandi calificó a la condena como una pena ejemplar0, aunque consideró que podría haber sido más alta. “Son 19 años y casi es el infierno que yo viví, que fueron 20 años. Lo importante es que la Justicia confirmó la pena y dijo que procedan a detenerlo, que viva el infierno que yo viví“. “Tengan fe de que hay justicia, hoy la encontré yo, pese a todas las dudas que podía tener. Las víctimas no piden ayuda, lamentablemente; dependen del entorno. No les pertenecemos. Casada o no casada, no es no”, finalizó.