Canasta Básica: una familia de cuatro integrantes necesitó $ 1.149.353 en julio para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles que durante julio una familia tipo de cuatro integrantes necesitó ingresos mínimos de $1.149.353 para no caer por debajo de la línea de pobreza.
El organismo, que preside Marco Lavagna, difundió las cifras actualizadas de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), indicadores que establecen los umbrales oficiales de pobreza e indigencia en el país.
Para el hogar tipo de cuatro personas —una pareja con dos hijos menores—, la CBT se ubicó en $1.149.353, mientras que la CBA, que solo contempla los bienes alimentarios esenciales, ascendió a $515.405.
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2025
Un hogar de cuatro integrantes necesitÃ³ $1.149.352,91 para superar el umbral de pobreza en julio de 2025: 1,9% mÃ¡s que el mes previo y 27,6% interanual https://t.co/Fo9yvIRHUI pic.twitter.com/EVBt859YG6
El informe también detalló los valores para otros tipos de hogares. En el caso de una familia de tres miembros (por ejemplo, una madre y dos hijos), la CBT fue de $915.019 y la CBA de $410.322. En tanto, para una persona adulta sola, el umbral de la CBT se fijó en $371.959 y el de la CBA en $166.798.