Con Francisco Comesaña como sorpresa, Javier Frana definió el equipo argentino para la Copa Davis

La delegación viajará el 7 de septiembre y tendrá cuatro días de preparación antes del inicio de la serie, que se disputará en el estadio cubierto MartiniPlaza. El ganador avanzará al Final 8 de noviembre, en Bolonia, con el objetivo de estar entre los ocho mejores equipos del mundo. El único antecedente entre ambos se remonta a 2009, con triunfo argentino por 5-0 en Parque Roca.