Con Francisco Comesaña como sorpresa, Javier Frana definió el equipo argentino para la Copa Davis

Argentina ya tiene a sus cinco representantes para la serie de Eliminatorias de la Copa Davis ante Países Bajos, que se jugará el 12 y 13 de septiembre en Groningen. El capitán Javier Frana confirmó la convocatoria de Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Horacio Zeballos, Andrés Molteni y la gran novedad: Francisco Comesaña, quien vivirá su primera experiencia en el equipo nacional.
El marplatense de 24 años, número 71 del ranking ATP, reemplazará a Mariano Navone y se convertirá en el jugador 91° en vestir la camiseta argentina en la competencia. “Tiburón” atraviesa el mejor año de su carrera, con victorias resonantes como la de Wimbledon 2024 ante Andrey Rublev y, recientemente, su clasificación a octavos de final en el Masters 1000 de Cincinnati tras vencer a Reilly Opelka.
Cerúndolo (23°), que no estuvo en la serie inicial de 2025 por lesión, será la raqueta número uno del equipo, mientras que Etcheverry (58°) buscará ratificar su buen nivel, con el antecedente reciente de haber superado al principal singlista neerlandés, Tallon Griekspoor, en Toronto.
En el dobles, Frana repetirá la dupla Zeballos-Molteni, clave en la victoria ante Noruega en febrero. El marplatense, campeón de Roland Garros 2025 junto a Marcel Granollers, y el bonaerense, top 25 de la especialidad, llegan con ritmo y buenos resultados en el circuito.
La delegación viajará el 7 de septiembre y tendrá cuatro días de preparación antes del inicio de la serie, que se disputará en el estadio cubierto MartiniPlaza. El ganador avanzará al Final 8 de noviembre, en Bolonia, con el objetivo de estar entre los ocho mejores equipos del mundo. El único antecedente entre ambos se remonta a 2009, con triunfo argentino por 5-0 en Parque Roca.