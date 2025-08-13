 Con Francisco Comesaña como sorpresa, Javier Frana definió el equipo argentino para la Copa Davis
Secciones
DeportesTenis

Con Francisco Comesaña como sorpresa, Javier Frana definió el equipo argentino para la Copa Davis

El marplatense, en su primera convocatoria, compartirá equipo con Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Horacio Zeballos y Andrés Molteni en la serie ante Países Bajos del 12 y 13 de septiembre.

LOS CONVOCADOS. Javier Frana dio a conocer los tenis que conformarán la delegación argentina para competir en la Copa Davis
Hace 2 Hs

Argentina ya tiene a sus cinco representantes para la serie de Eliminatorias de la Copa Davis ante Países Bajos, que se jugará el 12 y 13 de septiembre en Groningen. El capitán Javier Frana confirmó la convocatoria de Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Horacio Zeballos, Andrés Molteni y la gran novedad: Francisco Comesaña, quien vivirá su primera experiencia en el equipo nacional.

El marplatense de 24 años, número 71 del ranking ATP, reemplazará a Mariano Navone y se convertirá en el jugador 91° en vestir la camiseta argentina en la competencia. “Tiburón” atraviesa el mejor año de su carrera, con victorias resonantes como la de Wimbledon 2024 ante Andrey Rublev y, recientemente, su clasificación a octavos de final en el Masters 1000 de Cincinnati tras vencer a Reilly Opelka.

Cerúndolo (23°), que no estuvo en la serie inicial de 2025 por lesión, será la raqueta número uno del equipo, mientras que Etcheverry (58°) buscará ratificar su buen nivel, con el antecedente reciente de haber superado al principal singlista neerlandés, Tallon Griekspoor, en Toronto.

En el dobles, Frana repetirá la dupla Zeballos-Molteni, clave en la victoria ante Noruega en febrero. El marplatense, campeón de Roland Garros 2025 junto a Marcel Granollers, y el bonaerense, top 25 de la especialidad, llegan con ritmo y buenos resultados en el circuito.

La delegación viajará el 7 de septiembre y tendrá cuatro días de preparación antes del inicio de la serie, que se disputará en el estadio cubierto MartiniPlaza. El ganador avanzará al Final 8 de noviembre, en Bolonia, con el objetivo de estar entre los ocho mejores equipos del mundo. El único antecedente entre ambos se remonta a 2009, con triunfo argentino por 5-0 en Parque Roca.

Temas Copa DavisBuenos AiresHoracio ZeballosPaíses BajosFrancisco CerúndoloTomás EtcheverryAndrés MolteniMariano Navone
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente
1

La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente

El PJ tucumano presentó su lista: El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta, dijo Jaldo
2

El PJ tucumano presentó su lista: "El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta", dijo Jaldo

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?
3

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

Fue multicampeón en el River de Gallardo y ahora jugará en un club de un pueblo de 13.000 habitantes
4

Fue multicampeón en el River de Gallardo y ahora jugará en un club de un pueblo de 13.000 habitantes

La estrategia de Jaldo en la lista del oficialismo para las elecciones de octubre: cuáles serán los roles de Manzur y de Acevedo
5

La estrategia de Jaldo en la lista del oficialismo para las elecciones de octubre: cuáles serán los roles de Manzur y de Acevedo

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido
6

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

Más Noticias
El PJ tucumano presentó su lista: El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta, dijo Jaldo

El PJ tucumano presentó su lista: "El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta", dijo Jaldo

Escándalo y derrota: Racing cayó con Peñarol por 1-0 en la Copa Libertadores y definirá todo en Avellaneda

Escándalo y derrota: Racing cayó con Peñarol por 1-0 en la Copa Libertadores y definirá todo en Avellaneda

Conmoción en el deporte: una leyenda del tenis revela su lucha contra una enfermedad neuromuscular

Conmoción en el deporte: una leyenda del tenis revela su lucha contra una enfermedad neuromuscular

Fue multicampeón en el River de Gallardo y ahora jugará en un club de un pueblo de 13.000 habitantes

Fue multicampeón en el River de Gallardo y ahora jugará en un club de un pueblo de 13.000 habitantes

Los síntomas del cáncer de colon que este joven desearía haber detectado antes

Los síntomas del cáncer de colon que este joven desearía haber detectado antes

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Comentarios