De la descompensación al festejo: Francisco Comesaña ganó un partido épico en Cincinnati

Francisco Comesaña protagonizó una jornada de resistencia física y mental en el Masters 1000 de Cincinnati. El argentino, de 24 años, logró su primera clasificación a octavos de final en un torneo de esta categoría al derrotar al estadounidense Reilly Opelka, 73° del ranking, por 6-7 (4-7), 6-4 y 7-5 en más de tres horas de juego, con interrupciones por calor y lluvia.