 De la descompensación al festejo: Francisco Comesaña ganó un partido épico en Cincinnati
Secciones
DeportesTenis

De la descompensación al festejo: Francisco Comesaña ganó un partido épico en Cincinnati

El marplatense levantó tres match points, superó un golpe de calor y venció a Reilly Opelka por 6-7 (4-7), 6-4 y 7-5.

BAJO EL CALOR Y LA LLUVIA. Francisco Comesaña se clasificó a octavos de final en el Masters 1000 de Cincinnati.
Hace 2 Hs

Francisco Comesaña protagonizó una jornada de resistencia física y mental en el Masters 1000 de Cincinnati. El argentino, de 24 años, logró su primera clasificación a octavos de final en un torneo de esta categoría al derrotar al estadounidense Reilly Opelka, 73° del ranking, por 6-7 (4-7), 6-4 y 7-5 en más de tres horas de juego, con interrupciones por calor y lluvia.

En el cemento del Lindner Family Tennis Center, el marplatense (único latinoamericano que sigue en el cuadro de singles) dio vuelta un partido adverso ante un rival de servicio implacable (27 aces y 85% de efectividad con el primer saque). Lo hizo después de salvar tres pelotas de partido y sobreponerse a un golpe de calor que lo obligó a dejar la cancha durante el segundo set.

La primera manga se definió en un tie break dominado por Opelka, que había marcado 15 aces en ese parcial. Comesaña tuvo dos set points cuando ganaba 5-4, pero el local reaccionó y se adelantó en el marcador.

En el segundo set, “Tiburón” mostró mayor solidez, aunque el desgaste y los 32° de temperatura le pasaron factura: con el marcador 4-3 y 15-0 a su favor, interrumpió el saque, se sentó detrás de un cartel y recibió atención médica. Tras diez minutos, regresó y cerró el parcial 6-4 para forzar el tercero.

El set definitivo fue una montaña rusa. Opelka quebró rápido y se puso 4-1, pero Comesaña remontó y, con el 4-5 en contra, el partido se frenó por una repentina llovizna. A la vuelta, el argentino salvó dos match points, quebró al estadounidense (que también debió ser atendido por mareos) y selló la victoria en su servicio.

Con este triunfo, Comesaña enfrentará el jueves al ruso Andrey Rublev (9° del mundo), que venció en tres sets al australiano Alexei Popyrin. Además, con este resultado, el marplatense ingresará por primera vez al top 55 del ranking ATP.

Temas Estados Unidos de AméricaMasters 1000Francisco Comesaña
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Manzur: No hay odio contra nadie, lo único que buscamos es ofrecerle lo mejor al pueblo
1

Manzur: "No hay odio contra nadie, lo único que buscamos es ofrecerle lo mejor al pueblo"

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos
2

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Causa Vialidad: Cristina Kirchner solicitó a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes
3

Causa Vialidad: Cristina Kirchner solicitó a la Justicia suspender la ejecución de sus bienes

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital
4

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

El gobierno de Milei avanzó en la disolución interna del INTA, pese al rechazo del Congreso
5

El gobierno de Milei avanzó en la disolución interna del INTA, pese al rechazo del Congreso

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena
6

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

Más Noticias
Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike

Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike

Pusineri hizo el primer cambio antes del partido: insólito viaje de Atlético Tucumán rumbo a Salta

Pusineri hizo el primer cambio antes del partido: insólito viaje de Atlético Tucumán rumbo a Salta

Manzur: No hay odio contra nadie, lo único que buscamos es ofrecerle lo mejor al pueblo

Manzur: "No hay odio contra nadie, lo único que buscamos es ofrecerle lo mejor al pueblo"

San Martín y el desafío de romper la mala racha: cómo evitar que la meseta se transforme en caída libre

San Martín y el desafío de romper la mala racha: cómo evitar que la meseta se transforme en caída libre

Un ex futbolista de Independiente obtuvo la libertad condicional tras cinco años en prisión y quiere volver al fútbol

Un ex futbolista de Independiente obtuvo la libertad condicional tras cinco años en prisión y quiere volver al fútbol

Miguel Brizuela, el muro de Atlético Tucumán, listo para el duelo con Newell’s en la Copa Argentina

Miguel Brizuela, el muro de Atlético Tucumán, listo para el duelo con Newell’s en la Copa Argentina

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Comentarios