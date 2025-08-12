De la descompensación al festejo: Francisco Comesaña ganó un partido épico en Cincinnati

Francisco Comesaña protagonizó una jornada de resistencia física y mental en el Masters 1000 de Cincinnati. El argentino, de 24 años, logró su primera clasificación a octavos de final en un torneo de esta categoría al derrotar al estadounidense Reilly Opelka, 73° del ranking, por 6-7 (4-7), 6-4 y 7-5 en más de tres horas de juego, con interrupciones por calor y lluvia.
En el cemento del Lindner Family Tennis Center, el marplatense (único latinoamericano que sigue en el cuadro de singles) dio vuelta un partido adverso ante un rival de servicio implacable (27 aces y 85% de efectividad con el primer saque). Lo hizo después de salvar tres pelotas de partido y sobreponerse a un golpe de calor que lo obligó a dejar la cancha durante el segundo set.
La primera manga se definió en un tie break dominado por Opelka, que había marcado 15 aces en ese parcial. Comesaña tuvo dos set points cuando ganaba 5-4, pero el local reaccionó y se adelantó en el marcador.
En el segundo set, “Tiburón” mostró mayor solidez, aunque el desgaste y los 32° de temperatura le pasaron factura: con el marcador 4-3 y 15-0 a su favor, interrumpió el saque, se sentó detrás de un cartel y recibió atención médica. Tras diez minutos, regresó y cerró el parcial 6-4 para forzar el tercero.
El set definitivo fue una montaña rusa. Opelka quebró rápido y se puso 4-1, pero Comesaña remontó y, con el 4-5 en contra, el partido se frenó por una repentina llovizna. A la vuelta, el argentino salvó dos match points, quebró al estadounidense (que también debió ser atendido por mareos) y selló la victoria en su servicio.
Con este triunfo, Comesaña enfrentará el jueves al ruso Andrey Rublev (9° del mundo), que venció en tres sets al australiano Alexei Popyrin. Además, con este resultado, el marplatense ingresará por primera vez al top 55 del ranking ATP.