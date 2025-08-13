Un océano está creciendo más rápido de lo esperado: qué significa para el planeta

El aumento del nivel del mar es uno de los desafíos ambientales más grandes que enfrenta nuestro planeta, afectando especialmente a las zonas costeras y a las comunidades que allí habitan. Los océanos cambiaron con el tiempo y algunos revelaron tendencias alarmantes, como lo es el caso del océano Índico.
Una investigación publicada por Nature Communications advirtió que el océano índico crece de forma acelerada y avanza más rápido de lo que los pronósticos señalaban. Este descubrimiento, que tomó seis décadas de datos sobre los océanos, no sólo advierte sobre los peligros del cambio climático, sino que plantea la urgencia de definir estrategias para salvar las zonas costeras.
Un testimonio natural bajo el mar
El equipo de científicos, liderado por la National University of Singapore y otros centros internacionales, se centró en un lugar fascinante de nuestra Tierra: el atolón Huvadhoo, en el archipiélago de las Maldivas. Allí, encontraron microatolones de coral, unas formaciones redondas y planas cuya parte superior crece hasta el nivel máximo del agua.
Estos corales son como "archivos naturales". Año tras año, van acumulando capas que guardan información vital sobre las condiciones del océano, incluyendo los cambios en el nivel del mar y la temperatura. Utilizando técnicas avanzadas, como la datación por Uranio-Torio, los expertos pudieron "leer" estas capas y reconstruir la historia de los océanos desde 1930 hasta 2019.
El índico se acelera anticipadamente
Gracias a este minucioso trabajo, el estudio reveló un dato crucial: la aceleración del aumento del nivel del mar en el Índico central comenzó alrededor de 1959. Esta fecha es significativamente anterior a lo que indicaban los registros previos, basados en mareógrafos y satélites.
En términos concretos, el océano Índico central vio un incremento total de aproximadamente 30 centímetros en su nivel desde mediados del siglo XX. La velocidad de este ascenso se duplicó: de 1,42 milímetros por año entre 1930 y 1959, pasó a 3,44 milímetros anuales desde 1959. Y lo más preocupante, en las últimas tres décadas, se aceleró aún más, alcanzando los 4,39 milímetros por año.
Una señal clara del cambio climático
Este aumento del nivel del mar representa una amenaza directa para millones de personas que viven en zonas costeras bajas. Los riesgos de inundaciones aumentan, y ecosistemas vitales como los manglares y los arrecifes de coral están en peligro.
El profesor Paul Kench, del Departamento de Geografía de la Facultad de Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Singapur, lo explicó con claridad: "Lo que estamos viendo es una clara huella del cambio climático provocado por el hombre, grabada en los esqueletos de los corales". Y añadió que esta aceleración temprana es "una señal de alerta de que el océano estuvo respondiendo al calentamiento global mucho antes y con mayor intensidad de lo que pensábamos".
Solo queda adaptarse
La información detallada que ofrecen estos corales no sirve solo de alerta, sino que también es una herramienta invaluable. Proporciona una base histórica que mejora la precisión de los modelos climáticos, permitiendo prever con mayor exactitud el futuro de nuestros océanos.
Esto es fundamental para fortalecer las estrategias de adaptación, tanto a nivel global como regional. Como destaca Kench, estos hallazgos tienen "implicaciones de gran alcance para la planificación de la adaptación climática a nivel mundial, especialmente en las regiones costeras bajas y densamente pobladas", y espera que este trabajo "contribuya significativamente al diálogo global sobre resiliencia y preparación".