Un océano está creciendo más rápido de lo esperado: qué significa para el planeta

El profesor Paul Kench, del Departamento de Geografía de la Facultad de Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Singapur, lo explicó con claridad: "Lo que estamos viendo es una clara huella del cambio climático provocado por el hombre, grabada en los esqueletos de los corales". Y añadió que esta aceleración temprana es "una señal de alerta de que el océano estuvo respondiendo al calentamiento global mucho antes y con mayor intensidad de lo que pensábamos".