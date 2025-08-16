 Oasis y Adidas: Los hermanos Gallagher lanzaron dos modelos de zapatillas en colaboración con la marca
Oasis y Adidas: Los hermanos Gallagher lanzaron dos modelos de zapatillas en colaboración con la marca

Los líderes de Oasis fueron iconos de la moda en los noventa, con el estilo que permanece en sus apariciones hasta el día de hoy.

Hace 4 Hs

Las colaboraciones entre marcas y artistas o celebridades son cada vez más comunes en el mercado. En esta oportunidad se trata de un nuevo modelo de zapatillas desarrolladas por Adidas y los hermanos Gallagher. Los líderes de Oasis fueron iconos de la moda en los noventa, con el estilo que permanece en sus apariciones hasta el día de hoy.

Se convirtieron en sinónimo de la marca con las tres líneas, destacando en la mayoría de sus camperas, chaquetas, zapatillas y gorros. Junto con Damon Albarn de Blur marcaron el estilo típico asociado con los hombres masculinos en el britpop. Ahora cada uno tiene su propio modelo de zapatillas que estarán disponibles desde el 13 de agosto a través de la app Adidas Confirmed y en puntos de venta seleccionados de Inglaterra.

El modelo de Liam Gallagher en colaboración con Adidas

Liam presenta la Adidas LG Achille SPZL, una reinterpretación del clásico modelo de archivo Adidas Achille. Esta versión luce una base en tono beige, acompañada por tres tiras marrón chocolate y refuerzos en la parte delantera y trasera en matices beige y arena.

El músico ya había trabajado con la marca en otros lanzamientos, como las LG SPZL y las LGII SPZL, disponibles en dos combinaciones de colores. Con esta nueva propuesta, la colaboración vuelve a rendir homenaje al estilo retro con un toque moderno.

El modelo de Noel Gallagher en colaboración con Adidas

Por su parte, Noel lanza un modelo híbrido basado en la icónica Adidas Marathon 85, conservando la parte superior y la suela de goma originales. La nueva versión se presenta en una combinación de azul marino y celeste, con puntera reforzada en forma de “T”, lengüeta Eco-Tex y ojales en tonos a juego.

Esta propuesta marca su primera colaboración oficial con Adidas SPZL desde 2017, año en que presentó las NG Garwen SPZL. Con este regreso, Noel retoma su vínculo con la marca, aportando un diseño que mezcla tradición y detalles contemporáneos.

