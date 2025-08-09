Test de personalidad: elegí un círculo y descubrí cómo es tu suerte en el amor

Test de personalidad: elegí uno de los círculos de la imagen y descubrí tu suerte en el amor

- Si el círculo que elegiste fue el primero a la izquierda, lo que suele primar en la manera de desenvolverte en un vínculo amoroso es el miedo. En este caso, puede que te cueste comenzar una relación amorosa por temor a que te lastimen o que las cosas no salgan como esperabas. En ese sentido, es necesario recordar la satisfacción que puede llegar a sentirse cuando se supera aquel obstáculo.