 Test de personalidad: elegí un círculo y descubrí cómo es tu suerte en el amor
Test de personalidad: elegí un círculo y descubrí cómo es tu suerte en el amor

Cada uno de estos elementos tiene un significado especial. Elegí el que más llame tu atención.

Hace 5 Hs

Son cada vez más los usuarios de internet y las redes sociales que utilizan los test de personalidad para conocer aspectos de sus vidas, como el amor, el trabajo y el vínculo con su entorno. Existe uno en particular que se refiere al costado más sentimental del ser humano.

En principio, quien quiera saber qué le depara el destino con respecto al amor, deberá elegir uno de los seis círculos que se presentan en la imagen. Cada uno de ellos tiene un significado que podría brindarle al usuario detalles que lo sorprendan.

- Si el círculo que elegiste fue el primero a la izquierda, lo que suele primar en la manera de desenvolverte en un vínculo amoroso es el miedo. En este caso, puede que te cueste comenzar una relación amorosa por temor a que te lastimen o que las cosas no salgan como esperabas. En ese sentido, es necesario recordar la satisfacción que puede llegar a sentirse cuando se supera aquel obstáculo.

- Si el círculo que elegiste es el segundo, lo que te hace decidir apostar al amor y comenzar es el misterio. Es decir, que quien te llamará la atención será alguien que sea difícil de descifrar, como si fuera un enigma. Ese mismo condimento es el que más te enamora.

- Si el círculo que elegiste es el tercero, el amor se focaliza en el futuro, es decir, en estar en pareja con alguien que te dé seguridad, estabilidad y un proyecto en común a largo plazo. Para estas personas, el amor para toda la vida sí existe y no es solo un lema de las películas de Disney.

- Si optaste por el cuarto círculo, lo que te gobierna en el amor son los impulsos. Debido a esto, te dejas llevar por lo que sientes, a veces demasiado. En ese sentido, la opinión de los demás está en un segundo plano y no afecta tus sentimientos. Sin embargo, esto puede ser un problema, si no aprendés a encontrar el justo equilibrio.

- Si elegiste el quinto, tenés la visión más pura de todas. No tenés miedo ni pudor de escuchar tu corazón, más allá de lo que tu mente pueda decirte. Haces lo que sientes y puedes amar de una manera tan incondicional como profunda. También podés amar más allá de la distancia o el tiempo.

- Por último, si el que más te llamó la atención fue el sexto, te gobierna el análisis, es decir, la mente y la razón. Puedes ser un poco distante, frío o calculador, ya que las pasiones deben medirse. Para este tipo de personas, lo que prima es la regulación.

