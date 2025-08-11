Test de personalidad: descubre tu mayor cualidad según la taza que elijas

Tu notoria intuición te lleva a estar siempre un paso adelante en todo. Esa visión te permite ver más allá de las apariencias, por lo que debes usar esa habilidad y confiar en tu instinto. Es muy probable que te guíe por un buen camino. Aprovecha esta capacidad para tomar decisiones más acertadas y anticiparte a posibles dificultades. Tu intuición no solo te ayuda a evitar problemas, sino que también te abre oportunidades que otros podrían pasar por alto. Confía en vos mismo y en esa voz interior que siempre te ha llevado por el camino correcto.