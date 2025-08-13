La emotiva historia de "Petunia", la campeona del concurso "El Perro Más Feo del Mundo"

La historia de Petunia se une a la de campeones anteriores, como Wild Thang —famoso por su lengua rosada siempre asomada y sus ojos brillantes bajo un mechón bicolor— y Mr. Happy Face, un chihuahua cuyo aspecto llevó a compararlo con una hiena. Cada uno de ellos ha transmitido el mismo mensaje: la verdadera belleza en los animales de compañía no sigue los cánones tradicionales. En el caso de Petunia, su victoria refuerza la importancia de la adopción. También invita a mirar más allá de las apariencias.