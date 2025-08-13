La emotiva historia de "Petunia", la campeona del concurso "El Perro Más Feo del Mundo"

Existe un concurso llamado "Perro Más Feo del Mundo" y hace pocos días una afortunada o desafortunada canina fue nombrada ganadora. Se trata de Petunia, una perra mestiza de bulldog que tuvo una historia llena de dificultades y ahora es un ejemplo de resiliencia.
La mascota tiene dos años de edad y proviene de Oregón. Luego de ser rescatada, su vida dio un gran giro y los duros malestares de la vida de un animal abandonado en las calles. Antes de ser ganadora de la competencia en la Feria del Condado de Sonoma, en Santa Rosa, California, Petunia sufrió los maltratos de criadores y acumuladores de perros de Las Vegas hasta ser rescatada y que su historia llegue al New York Times.
La increíble historia de Petunia, la "perra más fea del mundo"
Con el cuidado y el cariño recibidos, Petunia aprendió a recorrer los senderos de Oregón y a sentirse segura entre mantas y abrazos humanos. Los organizadores del certamen destacan que su meta es celebrar “las imperfecciones que hacen especiales y únicos a todos los perros”. En este evento, aquello que podría verse como un defecto se transforma en un rasgo valioso. La falta de pelaje, los dientes torcidos o una mirada perdida se convierten en símbolos de identidad.
La historia de Petunia se une a la de campeones anteriores, como Wild Thang —famoso por su lengua rosada siempre asomada y sus ojos brillantes bajo un mechón bicolor— y Mr. Happy Face, un chihuahua cuyo aspecto llevó a compararlo con una hiena. Cada uno de ellos ha transmitido el mismo mensaje: la verdadera belleza en los animales de compañía no sigue los cánones tradicionales. En el caso de Petunia, su victoria refuerza la importancia de la adopción. También invita a mirar más allá de las apariencias.
La repercusión de Petunia irá más allá del concurso. Su imagen se plasmará en una edición especial de latas de MUG Root Beer, uno de los patrocinadores del evento. Además, tendrá presencia en la televisión nacional gracias a una aparición en el programa “Today” de NBC. Aunque Shannon Nyman, su dueña, no estuvo disponible para dar declaraciones al periódico neoyorquino, su orgullo por la victoria es evidente.
Sin embargo, los premios más importantes para Petunia llegaron mucho antes de que las cámaras se fijaran en ella. Para el público, siempre será recordada como la campeona del certamen. Pero para ella, lo que realmente cuenta son “los brazos que la llevaron a casa” y el afecto incondicional que encontró. Ese cariño, imposible de medir con puntajes, es el verdadero galardón de su vida.