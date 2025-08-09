Nutrición animal: clave para una vida larga y feliz de tu mascota

¿De qué depende la calidad de vida de tu perro o gato? Por supuesto, del cariño, los paseos y los cuidados veterinarios. Pero, ¿y la alimentación? En los últimos años, el debate sobre la mejor forma de nutrir a nuestros animales de compañía se ha intensificado. La comodidad de las croquetas ultraprocesadas compite con la creciente popularidad de dietas más naturales. ¿Es solo una moda o hay evidencia científica que respalde estos cambios?