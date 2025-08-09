Nutrición animal: clave para una vida larga y feliz de tu mascota

¿De qué depende la calidad de vida de tu perro o gato? Por supuesto, del cariño, los paseos y los cuidados veterinarios. Pero, ¿y la alimentación? En los últimos años, el debate sobre la mejor forma de nutrir a nuestros animales de compañía se ha intensificado. La comodidad de las croquetas ultraprocesadas compite con la creciente popularidad de dietas más naturales. ¿Es solo una moda o hay evidencia científica que respalde estos cambios?
La historia de la comida para mascotas es curiosa. En 1870, el empresario James Spratt observó a marineros alimentando a perros con galletas hechas de harina, agua y sal, un alimento básico en alta mar por su durabilidad. Spratt tuvo la idea de crear algo similar para los animales, dando origen a las primeras croquetas. Durante más de un siglo, dominaron el mercado, pero hoy, muchos cuestionan si son la opción más saludable.
Un menú amplio: más allá de las croquetas
La realidad es que no hay una respuesta única. Además de los balanceados, existen dietas secas, húmedas, BARF (Alimentos Crudos Biológicamente Apropiados), y muchas otras. La oferta es amplia, pero ¿cómo elegir?
Sofía Juárez Masclef (@puroinstinto.tuc), veterinaria especialista en nutrición, nos invita a reflexionar: "Imaginen comer hamburguesas o comida empaquetada todos los días. ¿Rendirían bien? ¿Tendrían energía? ¿Obtendrían todos los nutrientes necesarios? Lo mismo ocurre con nuestras mascotas. Ofrecerles el mismo alimento todos los días, sin alternativas, puede ser monótono y nutricionalmente incompleto".
Los riesgos de una dieta desequilibrada
Según Juárez, el balanceado puede ser un "comestible", pero no necesariamente un alimento que promueva la salud. "Algunos ingredientes son restos de la industria alimentaria humana, procesados a altas temperaturas y ricos en carbohidratos, superando las necesidades reales de la mascota", explica.
El-Kadi coincide en que la alimentación es crucial para la salud a largo plazo. "Somos lo que comemos. Un buen balanceado, elaborado por un laboratorio reconocido, puede ser una inversión que reduce gastos veterinarios y prolonga la vida del animal. El problema son los alimentos económicos, que utilizan cereales baratos y proteínas de baja calidad", remarca.
Una dieta deficiente puede provocar problemas hepáticos, diarrea, vómitos y obesidad, incluso en edades tempranas. "Muchas enfermedades crónicas, como alergias, insuficiencias renales y cáncer, están relacionadas con el estilo de vida y la alimentación", advierte El-Kadi.
En los gatos, las consecuencias pueden ser más evidentes, según Cecilia Carretero, veterinaria y miembro de la Asociación Argentina de Medicina Felina: "Son comunes los problemas digestivos y renales (cálculos), pero también pueden aparecer problemas en la piel y en el sistema osteoarticular. La obesidad y los problemas de vesícula también son frecuentes", dice.
¿Natural o artificial? el eterno dilema
Carretero enfatiza la importancia de la calidad en los balanceados: "Un buen ultraprocesado debe tener una fuente de proteína animal de calidad, sin subproductos ni harinas de soja o trigo. También es fundamental analizar la fuente de grasas, los aditivos y conservantes. En los gatos, la suplementación con taurina es crucial", afirma.
Aquí es donde surge el debate: ¿es mejor cocinar para nuestras mascotas? El-Kadi reconoce que una vida larga y sana es posible con un buen balanceado. Sin embargo, advierte que las dietas caseras requieren cuidado: "Es difícil equilibrarlas en casa porque necesitan muchos elementos que a veces ni nosotros consumimos", señala.
Juárez y Carretero, por su parte, defienden la alimentación natural, siempre con supervisión veterinaria. Juárez explica que "es conveniente ofrecer alimentos frescos, con proteínas de alto valor biológico. Requiere más tiempo, pero el beneficio en la salud y el disfrute de la mascota es gratificante. Existen dietas cocinadas, mixtas, BARF, crudas, con huesos y sin huesos. Recomiendo asesorarse con un veterinario especializado en nutrición para hacer la transición", precisa.