Riquelme apunta a contratar un mánager en Boca: ¿quiénes son los candidatos y qué chances tienen?

El clásico ante Racing permitió, aunque sea por unas horas, que en Boca quedara en pausa uno de los temas más sensibles del presente: quién será el nuevo mánager tras la disolución del Consejo de Fútbol. Con Raúl Cascini y Mauricio Serna ya fuera de escena, Juan Román Riquelme planea reformular el área con una figura que trabaje a la par de Marcelo Delgado, único sobreviviente de la estructura anterior (el Patrón Jorge Bermúdez se había marchado tiempo atrás).
Por ahora, desde el predio de Ezeiza aseguran que el presidente todavía no inició conversaciones formales con ningún candidato. La idea es que, en los próximos días, Riquelme comience a contactarse con distintos perfiles, compartirles su proyecto y recibir propuestas para luego tomar la decisión final.
Dentro del club remarcan que no hay urgencia extrema: el rearmado tras el final del Consejo de Fútbol no será inmediato, aunque las necesidades deportivas y el descontento de la hinchada presionen por soluciones rápidas.
En cuanto a nombres, José Pekerman aparece como el favorito de Román, seguido de cerca por Carlos Navarro Montoya, aunque se analizarían otras opciones. Por su trayectoria, experiencia y relación con el actual presidente, el ex seleccionador de Argentina y Colombia tendría la ventaja inicial.
No son los únicos en la lista. Alberto Márcico, ídolo xeneize y firme defensor de Riquelme en este momento de gestión, también está entre los apuntados, al igual que Claudio Borghi, integrante del Comité Asesor de Argentinos y ex DT de Román en Boca durante 2010.