Riquelme apunta a contratar un mánager en Boca: ¿quiénes son los candidatos y qué chances tienen?

El clásico ante Racing permitió, aunque sea por unas horas, que en Boca quedara en pausa uno de los temas más sensibles del presente: quién será el nuevo mánager tras la disolución del Consejo de Fútbol. Con Raúl Cascini y Mauricio Serna ya fuera de escena, Juan Román Riquelme planea reformular el área con una figura que trabaje a la par de Marcelo Delgado, único sobreviviente de la estructura anterior (el Patrón Jorge Bermúdez se había marchado tiempo atrás).