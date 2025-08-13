Confirmado: el oficialismo de River presentó su fórmula para las elecciones de noviembre

En la vereda opositora, los nombres que ya suenan son Carlos Trillo, la alianza de Antonio Caselli, Matías Barreiro y Luis Belli, y el ex árbitro Pablo Lunati. Será la primera elección bajo el nuevo estatuto, que impide la reelección del presidente, amplía a tres el número de vicepresidencias y establece un cupo femenino del 20% en todos los órganos de gobierno. Clara D’Onofrio, hija de Rodolfo y presidenta de Fundación River, figura como primera vocal en la lista oficialista.