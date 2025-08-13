 Confirmado: el oficialismo de River presentó su fórmula para las elecciones de noviembre
Secciones
DeportesFútbol

Confirmado: el oficialismo de River presentó su fórmula para las elecciones de noviembre

Stefano Di Carlo buscará la presidencia acompañado por Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty como vicepresidentes.

UNA VIDA EN EL CLUB. Stefano Di Carlo oficializó su candidatura a la presidencia de River Plate
Hace 1 Hs

El oficialismo de River Plate ya confirmó a su candidato y su fórmula para las elecciones de noviembre. En un acto en el Parque Yrigoyen de San Martín, ante más de mil militantes y con el respaldo de las 16 agrupaciones que integran la actual conducción, el secretario general del club, Stefano Di Carlo, oficializó su postulación a presidente. Lo acompañarán como vicepresidentes Andrés Ballotta (tesorero), Ignacio Villarroel (vice segundo) y Mariano Taratuty (secretario de actas y encargado de obras e infraestructura).

La presentación contó con un respaldo de peso: Norberto “Beto” Alonso, ícono “millonario”, fue el encargado de introducir al candidato, al que calificó como “un gran presidente” en potencia. También dijeron presente Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito, actuales referentes de la gestión, quienes remarcaron que Di Carlo está preparado para continuar el ciclo iniciado hace 12 años.

Con 36 años, Di Carlo es una figura formada en la vida interna de River. Nieto del histórico dirigente Osvaldo “Titi” Di Carlo, integra la Comisión Directiva desde 2017 y fue vicepresidente 2° con apenas 29 años, además de liderar áreas clave como Comunicación, Educación y la transformación digital del club.

La elección, prevista para el sábado 1 de noviembre, tendrá como novedad la implementación del voto electrónico por primera vez en la historia de River. Se espera que participen unos 30 mil socios habilitados de un padrón cercano a los 100 mil.

En la vereda opositora, los nombres que ya suenan son Carlos Trillo, la alianza de Antonio Caselli, Matías Barreiro y Luis Belli, y el ex árbitro Pablo Lunati. Será la primera elección bajo el nuevo estatuto, que impide la reelección del presidente, amplía a tres el número de vicepresidencias y establece un cupo femenino del 20% en todos los órganos de gobierno. Clara D’Onofrio, hija de Rodolfo y presidenta de Fundación River, figura como primera vocal en la lista oficialista.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateJorge BritoRodolfo D’OnofrioLiga Profesional de Fútbol
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente
1

La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido
2

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?
3

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

El PJ tucumano presentó su lista: El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta, dijo Jaldo
4

El PJ tucumano presentó su lista: "El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta", dijo Jaldo

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?
5

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar
6

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar

Más Noticias
Conmoción en el deporte: una leyenda del tenis revela su lucha contra una enfermedad neuromuscular

Conmoción en el deporte: una leyenda del tenis revela su lucha contra una enfermedad neuromuscular

Fue multicampeón en el River de Gallardo y ahora jugará en un club de un pueblo de 13.000 habitantes

Fue multicampeón en el River de Gallardo y ahora jugará en un club de un pueblo de 13.000 habitantes

Los síntomas del cáncer de colon que este joven desearía haber detectado antes

Los síntomas del cáncer de colon que este joven desearía haber detectado antes

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?

Comentarios