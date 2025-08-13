Confirmado: el oficialismo de River presentó su fórmula para las elecciones de noviembre

El oficialismo de River Plate ya confirmó a su candidato y su fórmula para las elecciones de noviembre. En un acto en el Parque Yrigoyen de San Martín, ante más de mil militantes y con el respaldo de las 16 agrupaciones que integran la actual conducción, el secretario general del club, Stefano Di Carlo, oficializó su postulación a presidente. Lo acompañarán como vicepresidentes Andrés Ballotta (tesorero), Ignacio Villarroel (vice segundo) y Mariano Taratuty (secretario de actas y encargado de obras e infraestructura).
La presentación contó con un respaldo de peso: Norberto “Beto” Alonso, ícono “millonario”, fue el encargado de introducir al candidato, al que calificó como “un gran presidente” en potencia. También dijeron presente Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito, actuales referentes de la gestión, quienes remarcaron que Di Carlo está preparado para continuar el ciclo iniciado hace 12 años.
Con 36 años, Di Carlo es una figura formada en la vida interna de River. Nieto del histórico dirigente Osvaldo “Titi” Di Carlo, integra la Comisión Directiva desde 2017 y fue vicepresidente 2° con apenas 29 años, además de liderar áreas clave como Comunicación, Educación y la transformación digital del club.
La elección, prevista para el sábado 1 de noviembre, tendrá como novedad la implementación del voto electrónico por primera vez en la historia de River. Se espera que participen unos 30 mil socios habilitados de un padrón cercano a los 100 mil.
En la vereda opositora, los nombres que ya suenan son Carlos Trillo, la alianza de Antonio Caselli, Matías Barreiro y Luis Belli, y el ex árbitro Pablo Lunati. Será la primera elección bajo el nuevo estatuto, que impide la reelección del presidente, amplía a tres el número de vicepresidencias y establece un cupo femenino del 20% en todos los órganos de gobierno. Clara D’Onofrio, hija de Rodolfo y presidenta de Fundación River, figura como primera vocal en la lista oficialista.