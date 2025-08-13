WhatsApp podría ser el culpable: cómo configurar la app para liberar espacio en tu celular

Unos mínimos ajustes en la configuración de la aplicación nos permiten desactivar el guardado automático. En el caso de Android los archivos multimedia recibidos se almacenan de forma predeterminada en la carpeta de WhatsApp, ubicada en la memoria interna del teléfono o, si está disponible, en una tarjeta SD externa. Por su parte, en iPhone los archivos se guardan en la aplicación Fotos, lo que también puede ocupar gran parte del almacenamiento si no se gestiona de forma adecuada.