WhatsApp podría ser el culpable: cómo configurar la app para liberar espacio en tu celular

Los audios diarios de WhatsApp, los mensajes ininterrumpidos, las fotos y los videos de grupos de los que ni sabemos que formamos parte pueden afectar seriamente al rendimiento de nuestro celular. A veces, no son múltiples aplicaciones las que afectan a la memoria del teléfono si no la que usamos con más frecuencia, como lo es la plataforma de mensajería.
El uso constante de Whatsapp puede llenar rápidamente nuestro celular de archivos multimedia que ocupan un espacio valioso en el dispositivo, muchos de ellos innecesarios y de los que no tenemos registro. Pero la plataforma cuenta con funciones que nos permiten regular el porcentaje de almacenamiento que ocupa en nuestro teléfono.
Cuidado con la descarga automática
Por defecto la aplicación descarga y guarda automáticamente los archivos que llegan de los chats, lo que puede provocar que el teléfono se vuelva más lento. Pero es posible cambiar esta función y decidir qué contenido queremos guardar y qué no. Tanto iPhone como Android cuentan con la gestión de almacenamiento de Whatsapp que permite desactivar esta función.
Unos mínimos ajustes en la configuración de la aplicación nos permiten desactivar el guardado automático. En el caso de Android los archivos multimedia recibidos se almacenan de forma predeterminada en la carpeta de WhatsApp, ubicada en la memoria interna del teléfono o, si está disponible, en una tarjeta SD externa. Por su parte, en iPhone los archivos se guardan en la aplicación Fotos, lo que también puede ocupar gran parte del almacenamiento si no se gestiona de forma adecuada.
Cómo deshabilitar la descarga automática
Desde el medio Infobae proporcionaron una guía detallada para poder deshabilitar esta función que puede ocupar espacio sin nuestro consentimiento. Para evitar el guardado automático en Android, debemos seguir estos pasos:
En Android
Abrir la aplicación de WhatsApp.
Pulsar el ícono de Más opciones, representado por tres puntos verticales en la esquina superior derecha.
Seleccionar Ajustes.
Ingresar en la sección Chats.
Desactivar la opción Visibilidad de archivos multimedia.
Con esta configuración, las fotos, videos y audios que reciba el usuario dejarán de guardarse automáticamente en la galería del teléfono. En cualquier momento, se puede volver a activar esta opción si se desea restaurar el guardado automático.
Además, Android permite configurar la descarga automática por tipo de conexión: solo con Wi-Fi, con datos móviles o nunca. Esto puede ajustarse desde el menú Uso de datos y almacenamiento en los ajustes de la aplicación, ofreciendo mayor control sobre el consumo de espacio y de datos.
En iPhone
El procedimiento es similar en el sistema operativo de IOS y también ofrece control global o por conversación:
1. Abrir WhatsApp.
2. Ingresar en Configuración.
3. Seleccionar Chats.
4. Desactivar la opción Guardar en Fotos.
De esta manera, las imágenes y videos que lleguen a los chats no se almacenarán automáticamente en la aplicación Fotos. Si en algún momento el usuario desea reactivar esta función, solo debe volver a habilitar la opción.
En iOS también es posible configurar el guardado automático de forma individual para cada chat. Para ello, dentro de la conversación se debe tocar el nombre del contacto o grupo, buscar la opción Guardar en Fotos y elegir entre Siempre, Nunca o Por defecto (que respeta la configuración global).