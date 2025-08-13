 WhatsApp podría ser el culpable: cómo configurar la app para liberar espacio en tu celular
Secciones
SociedadTecnología

WhatsApp podría ser el culpable: cómo configurar la app para liberar espacio en tu celular

La aplicación puede ocupar un espacio significativo en nuestro celular. Esta es la manera de hacerla más liviana.

¿Cómo liberar almacenamiento a través de Whatsapp?
Hace 1 Hs

Los audios diarios de WhatsApp, los mensajes ininterrumpidos, las fotos y los videos de grupos de los que ni sabemos que formamos parte pueden afectar seriamente al rendimiento de nuestro celular. A veces, no son múltiples aplicaciones las que afectan a la memoria del teléfono si no la que usamos con más frecuencia, como lo es la plataforma de mensajería.

Si te llaman de estos números en WhatsApp, ¡no los atiendas! Son una estafa

Si te llaman de estos números en WhatsApp, ¡no los atiendas! Son una estafa

El uso constante de Whatsapp puede llenar rápidamente nuestro celular de archivos multimedia que ocupan un espacio valioso en el dispositivo, muchos de ellos innecesarios y de  los que no tenemos registro. Pero la plataforma cuenta con funciones que nos permiten regular el porcentaje de almacenamiento que ocupa en nuestro teléfono.

Cuidado con la descarga automática

Por defecto la aplicación descarga y guarda automáticamente los archivos que llegan de los chats, lo que puede provocar que el teléfono se vuelva más lento. Pero es posible cambiar esta función y decidir qué contenido queremos guardar y qué no. Tanto iPhone como Android cuentan con la gestión de almacenamiento de Whatsapp que permite desactivar esta función.

Unos mínimos ajustes en la configuración de la aplicación nos permiten desactivar el guardado automático. En el caso de Android los archivos multimedia recibidos se almacenan de forma predeterminada en la carpeta de WhatsApp, ubicada en la memoria interna del teléfono o, si está disponible, en una tarjeta SD externa. Por su parte, en iPhone los archivos se guardan en la aplicación Fotos, lo que también puede ocupar gran parte del almacenamiento si no se gestiona de forma adecuada.

Cómo deshabilitar la descarga automática

Desde el medio Infobae proporcionaron una guía detallada para poder deshabilitar esta función que puede ocupar espacio sin nuestro consentimiento. Para evitar el guardado automático en Android, debemos seguir estos pasos:

En Android

Abrir la aplicación de WhatsApp.

Pulsar el ícono de Más opciones, representado por tres puntos verticales en la esquina superior derecha.

Seleccionar Ajustes.

Ingresar en la sección Chats.

Desactivar la opción Visibilidad de archivos multimedia.

Con esta configuración, las fotos, videos y audios que reciba el usuario dejarán de guardarse automáticamente en la galería del teléfono. En cualquier momento, se puede volver a activar esta opción si se desea restaurar el guardado automático.

Además, Android permite configurar la descarga automática por tipo de conexión: solo con Wi-Fi, con datos móviles o nunca. Esto puede ajustarse desde el menú Uso de datos y almacenamiento en los ajustes de la aplicación, ofreciendo mayor control sobre el consumo de espacio y de datos.

En iPhone

El procedimiento es similar en el sistema operativo de IOS y también ofrece control global o por conversación:

1. Abrir WhatsApp.

2. Ingresar en Configuración.

3. Seleccionar Chats.

4. Desactivar la opción Guardar en Fotos.

De esta manera, las imágenes y videos que lleguen a los chats no se almacenarán automáticamente en la aplicación Fotos. Si en algún momento el usuario desea reactivar esta función, solo debe volver a habilitar la opción.

En iOS también es posible configurar el guardado automático de forma individual para cada chat. Para ello, dentro de la conversación se debe tocar el nombre del contacto o grupo, buscar la opción Guardar en Fotos y elegir entre Siempre, Nunca o Por defecto (que respeta la configuración global).

Temas WhatsApp
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Anuncian la salida del iPhone 17: ya empezaron a bajar los precios de los modelos anteriores

Anuncian la salida del iPhone 17: ya empezaron a bajar los precios de los modelos anteriores

Cómo rastrear tu celular robado: el truco para localizarlo aunque esté apagado

Cómo rastrear tu celular robado: el truco para localizarlo aunque esté apagado

¿Problemás de conexión?: configurá tu router de esta manera para optimizar tu Wi-Fi

¿Problemás de conexión?: configurá tu router de esta manera para optimizar tu Wi-Fi

¿A dónde van?: esto sucede con tus archivos si dejás de pagar la nube

¿A dónde van?: esto sucede con tus archivos si dejás de pagar la nube

¿Tus datos móviles no duran? una simple configuración de tu celular podría ser la culpable

¿Tus datos móviles no duran? una simple configuración de tu celular podría ser la culpable

Lo más popular
La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente
1

La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido
2

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?
3

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

El PJ tucumano presentó su lista: El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta, dijo Jaldo
4

El PJ tucumano presentó su lista: "El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta", dijo Jaldo

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?
5

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar
6

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar

Más Noticias
La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

Los síntomas del cáncer de colon que este joven desearía haber detectado antes

Los síntomas del cáncer de colon que este joven desearía haber detectado antes

“Me lloré la vida”: Eugenia González, la tucumana que arrasó en “La Voz” y de la que habló todo el país

“Me lloré la vida”: Eugenia González, la tucumana que arrasó en “La Voz” y de la que habló todo el país

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

Comentarios