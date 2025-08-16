Cinco formas reales de tener residencia en Japón y una charla virtual sin costo

Para muchos, vivir en Japón es un sueño que parece inalcanzable. Sin embargo, hay caminos concretos para hacerlo realidad y este mes se podrán conocer de primera mano. La Asociación Japonesa de Tucumán anunció una charla online gratuita titulada “Cinco formas de tener la residencia japonesa” pensada especialmente para argentinos que deseen dar el salto a la tierra del sol naciente.