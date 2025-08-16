Cinco formas reales de tener residencia en Japón y una charla virtual sin costo

Para muchos, vivir en Japón es un sueño que parece inalcanzable. Sin embargo, hay caminos concretos para hacerlo realidad y este mes se podrán conocer de primera mano. La Asociación Japonesa de Tucumán anunció una charla online gratuita titulada “Cinco formas de tener la residencia japonesa” pensada especialmente para argentinos que deseen dar el salto a la tierra del sol naciente.
El encuentro será el jueves 21 de agosto a las 21 horas y estará a cargo de Gaspar Pérez Mena, abogado argentino, ex asesor jurídico del Consulado Argentino en Japón y actual miembro del estudio jurídico japonés Tomotsuna, con base en Tokio.
Durante la charla, Pérez Mena explicará cinco alternativas legales, sin letra chica, para acceder a la residencia japonesa, junto con los trámites requeridos y algunos planes B para evitar errores comunes que pueden costar tiempo y dinero.
Post Instagram
Cómo inscribirse
La actividad es abierta y gratuita, y no requiere de conocimientos previos. Para participar, basta con conectarse en el horario indicado, aunque la organización recomienda inscribirse para recibir recordatorios y material adicional.
Quienes quieran sumarse pueden enviar un mensaje al WhatsApp 381-648-4793 o pedir el enlace de acceso por mensaje privado o en los comentarios de la publicación oficial de la Asociación Japonesa de Tucumán.
Este encuentro es una oportunidad única para quienes sueñan con comenzar una nueva vida en Japón. Más que una charla, será una guía práctica para pasar de la idea a la acción, con la seguridad de contar con información confiable y actualizada desde Tokio.