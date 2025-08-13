Fue multicampeón en el River de Gallardo y ahora jugará en un club de un pueblo de 13.000 habitantes

Sin embargo, su salida se produjo tras el “off-gate” en la etapa de Martín Demichelis, episodio que marcó su despedida a fines de 2023. Suárez recordó que le enviaron tres veces el contrato para renovar y a la una de la mañana le dijo a Martín que no seguiría. Explicó que dio el máximo y se fue feliz porque lo entregó todo, pero calificó la situación como muy fea y de no creer por cómo venían manejándose, siempre honestos dentro y fuera del grupo, evitando conflictos.