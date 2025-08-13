Fue multicampeón en el River de Gallardo y ahora jugará en un club de un pueblo de 13.000 habitantes

El delantero Matías Suárez, figura destacada en la era de Marcelo Gallardo en River Plate y con pasado en la Selección Argentina, sorprendió al inscribirse para disputar la Liga Riotercerense con Belgrano de Almafuerte, un club amateur de su provincia natal. El anuncio, que llegó sobre el cierre del mercado argentino, causó revuelo en el ámbito regional por el inesperado giro en la trayectoria de uno de los atacantes más talentosos del fútbol nacional.
Según el periodista Ibrahim Michref, Belgrano de Almafuerte realizó un movimiento administrativo clave para registrar a Suárez antes del cierre del libro de pases, logrando así una prórroga de diez días para negociar. El club, situado en la localidad cordobesa de Almafuerte, cuenta con una cancha para unas 700 personas y es apodado “Los Patos” por sus orígenes junto a una laguna.
El interés creció al tratarse de un jugador que dejó huella en River. Bajo la conducción de Gallardo, Suárez disputó 133 partidos, marcó 40 goles y brindó 33 asistencias, sumando seis títulos entre 2019 y 2023.
Sin embargo, su salida se produjo tras el “off-gate” en la etapa de Martín Demichelis, episodio que marcó su despedida a fines de 2023. Suárez recordó que le enviaron tres veces el contrato para renovar y a la una de la mañana le dijo a Martín que no seguiría. Explicó que dio el máximo y se fue feliz porque lo entregó todo, pero calificó la situación como muy fea y de no creer por cómo venían manejándose, siempre honestos dentro y fuera del grupo, evitando conflictos.
Su carrera profesional se inició en Belgrano de Córdoba, donde tuvo tres etapas y más de 120 partidos con 13 goles. Luego pasó ocho temporadas en Anderlecht de Bélgica, sumando 241 encuentros y 68 tantos, y más recientemente jugó en Unión Española de Chile, donde participó en 14 partidos y anotó un gol antes de rescindir en 2025. Además, en 2019 fue convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, disputando seis partidos.
El contacto que abrió la posibilidad de su fichaje fue un ex jugador de Belgrano de Almafuerte, amigo de Suárez desde las divisiones inferiores. Tras despedirse del profesionalismo en Chile, volvió a Córdoba y jugó amistosos informales antes de recibir el interés del club que compite en la Liga Riotercerense. Almafuerte, que busca consolidarse en el plano regional, ve en él la oportunidad de concretar una de las contrataciones más importantes de su historia.
Un regreso con fuerte impacto mediático
La noticia trascendió los límites provinciales y generó atención nacional, ya que la llegada de Suárez a un torneo amateur sería un retorno a sus raíces y un cierre simbólico de su carrera. La inscripción ya realizada permite soñar a la institución con contar en sus filas a uno de los futbolistas más destacados que ha dado la zona en las últimas décadas, combinando la mística del fútbol local con la experiencia internacional del atacante.