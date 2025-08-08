"50 años de reclamos sin respuestas": el drama invisible de los que viven entre ratas, mosquitos y abandono en Tucumán

La situación es tan grave que algunos vecinos no logran vender sus casas. “La quieren ver y cuando ven el zanjón, se van. No la quieren comprar”, lamentaron. El problema, además, no es solo interno. Los propios vecinos aseguran que personas de otros barrios llegan en carros, camionetas y hasta camiones a tirar la basura. “Vienen, atracan y tiran todo. Si los querés frenar, te peleás. No podés hacer nada, somos pocos contra muchos”, dijeron.