La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

Luego de que el peronismo oficializara su lista de candidatos para las próximas elecciones, encabezada por Osvaldo Jaldo y seguida por Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Mansilla, La Libertad Avanza (LLA) Tucumán lanzó un fuerte comunicado en contra de lo que calificó como “candidaturas testimoniales”. Entre los suplentes de la lista se encuentran figuras como Juan Manzur, Carolina Vargas Aignasse y Miguel Acevedo, quienes, según el partido libertario, representan un “uso estratégico” más que un compromiso real con la función pública.