La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

Luego de que el peronismo oficializara su lista de candidatos para las próximas elecciones, encabezada por Osvaldo Jaldo y seguida por Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Mansilla, La Libertad Avanza (LLA) Tucumán lanzó un fuerte comunicado en contra de lo que calificó como “candidaturas testimoniales”. Entre los suplentes de la lista se encuentran figuras como Juan Manzur, Carolina Vargas Aignasse y Miguel Acevedo, quienes, según el partido libertario, representan un “uso estratégico” más que un compromiso real con la función pública.
“Desde La Libertad Avanza manifestamos nuestro profundo repudio a que se utilicen nombres en una lista únicamente como recurso para traer votos, aun sabiendo que, de resultar ‘electos’, no asumirán el cargo para el que fueron postulados”, afirmó el comunicado.
El texto continúa comparando estas candidaturas con un testaferro: “Así como un testaferro encubre la verdadera propiedad de un bien, un candidato testimonial encubre la verdadera intención detrás de una elección: una mera estrategia, desprovista de compromiso con la función pública”.
Finalmente, LLA pidió que la democracia y la representación política sean respetadas: “Este es un deber real, no una ficción electoral”, concluyeron.