¿Falsa separación? Aseguran que Marianela Mirra estaría conviviendo con José Alperovich

Marianela Mirra fue vista en el edificio donde vive Alperovich

El ex gobernador tucumano fue captado fumando en el balcón del departamento en el que cumple su condena por abuso sexual. Desde la calle, las cámaras lo filmaron detrás de unos vidrios polarizados, pero no estaba solo, sino que parecía estar charlando con alguien. Aunque las cámaras no llegaron a captar a la segunda persona, los vidrios dejan ver lo que parece ser la mano de una mujer.