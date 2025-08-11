Jaldo, en Manantial Sur: “Si recibimos algo de Nación, bienvenido sea; si no, nos daremos vuelta”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este lunes un acto en el predio de Manantial Sur, donde anunció la reactivación de las obras del programa Procrear II. Allí, el mandatario defendió el modelo provincial de construcción de viviendas, en un discurso que alternó agradecimientos, definiciones políticas y mensajes hacia el Gobierno nacional.
“Hoy tenemos que saber que los tucumanos dependemos de Tucumán. Si conseguimos algo de la Nación, bienvenido sea; y si no, nos daremos vuelta con los que producen, con los que industrializan, con los que comercializan y con este Estado presente”, afirmó.
Jaldo destacó que el complejo habitacional de Manantial Sur es “el más grande de la República Argentina” y que su construcción se sostiene gracias al trabajo del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), los intendentes, comisionados comunales y empresas tucumanas. “Tenemos casi 5.000 viviendas proyectadas para esta gestión y las que vengan”, explicó.
El gobernador también elogió a las empresas locales que mantienen actividad en la provincia “a contrapelo de lo que pasa a nivel nacional” y pidió que el empleo y la compra de insumos prioricen a Tucumán. “El pueblo y el gobierno ya demostramos que somos capaces de declarar la independencia; ¿cómo no vamos a poder sacar adelante a esta provincia?”, desafió.
Con un tono que rozó el de campaña, Jaldo cerró su discurso con un llamado a la unidad: “Hoy nadie puede mirar para otro lado. Todos somos necesarios. Tucumán está primero”.