Jaldo, en Manantial Sur: “Si recibimos algo de Nación, bienvenido sea; si no, nos daremos vuelta”

El gobernador también elogió a las empresas locales que mantienen actividad en la provincia “a contrapelo de lo que pasa a nivel nacional” y pidió que el empleo y la compra de insumos prioricen a Tucumán. “El pueblo y el gobierno ya demostramos que somos capaces de declarar la independencia; ¿cómo no vamos a poder sacar adelante a esta provincia?”, desafió.