Por qué la menta es el aliado perfecto del mate: los beneficios que no conocías

En Argentina, el mate es mucho más que una simple infusión: es un ritual, un símbolo de encuentro y una costumbre que atraviesa generaciones. Cada persona tiene su propia forma de prepararlo, pero cada vez son más quienes se animan a incorporar ingredientes extra para potenciar sus beneficios.
Uno de los más recomendados es la menta, una hierba de sabor refrescante que no solo despierta el paladar, sino que también aporta un efecto energizante natural, ideal para combatir el cansancio sin alterar el equilibrio emocional.
Por qué la menta es el aliado perfecto del mate
Aunque el café suele ser la bebida elegida para mantenerse despierto, el mate con menta es una alternativa saludable y efectiva. Gracias a su contenido de mentol, esta hierba estimula el sistema nervioso central, favorece un estado de alerta y mejora la concentración.
Incorporar menta al mate transforma cada cebada en una dosis de bienestar físico y mental, ayudando a despejar la mente y a recargar energía de forma natural.
Beneficios de la menta en el mate
Refuerza la digestión: alivia la hinchazón, los gases y la acidez estomacal.
Relaja y reduce el estrés: su aroma y propiedades naturales favorecen la calma.
Mejora la respiración: actúa como descongestionante natural, útil en resfríos o alergias.
Cómo incorporarla al mate
Hojas frescas: lavar y colocar sobre la yerba para que liberen su aroma y sabor de forma gradual.
Menta seca: mezclar con la yerba antes de cebar, disponible en herboristerías.
Infusión de menta: preparar un té y usarlo como reemplazo del agua caliente tradicional, logrando un sabor suave y uniforme.