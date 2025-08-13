 Por qué la menta es el aliado perfecto del mate: los beneficios que no conocías
Secciones
SociedadSalud

Por qué la menta es el aliado perfecto del mate: los beneficios que no conocías

La menta no solo le da un toque refrescante al mate, sino que también lo convierte en un aliado para mantener la energía, la concentración y el bienestar durante todo el día.

Por qué la menta es el aliado perfecto del mate: los beneficios que no conocías
Hace 1 Hs

En Argentina, el mate es mucho más que una simple infusión: es un ritual, un símbolo de encuentro y una costumbre que atraviesa generaciones. Cada persona tiene su propia forma de prepararlo, pero cada vez son más quienes se animan a incorporar ingredientes extra para potenciar sus beneficios.

Uno de los más recomendados es la menta, una hierba de sabor refrescante que no solo despierta el paladar, sino que también aporta un efecto energizante natural, ideal para combatir el cansancio sin alterar el equilibrio emocional.

Por qué la menta es el aliado perfecto del mate

Aunque el café suele ser la bebida elegida para mantenerse despierto, el mate con menta es una alternativa saludable y efectiva. Gracias a su contenido de mentol, esta hierba estimula el sistema nervioso central, favorece un estado de alerta y mejora la concentración.

Incorporar menta al mate transforma cada cebada en una dosis de bienestar físico y mental, ayudando a despejar la mente y a recargar energía de forma natural.

Beneficios de la menta en el mate

Refuerza la digestión: alivia la hinchazón, los gases y la acidez estomacal.

Relaja y reduce el estrés: su aroma y propiedades naturales favorecen la calma.

Mejora la respiración: actúa como descongestionante natural, útil en resfríos o alergias.

Cómo incorporarla al mate

Hojas frescas: lavar y colocar sobre la yerba para que liberen su aroma y sabor de forma gradual.

Menta seca: mezclar con la yerba antes de cebar, disponible en herboristerías.

Infusión de menta: preparar un té y usarlo como reemplazo del agua caliente tradicional, logrando un sabor suave y uniforme.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cuál es la hierba perfecta para el mate? ayuda a reducir el estrés y es antiinflamatoria

¿Cuál es la hierba perfecta para el mate? ayuda a reducir el estrés y es antiinflamatoria

Estas son las frutas que se deben comer antes y después de entrenar

Estas son las frutas que se deben comer antes y después de entrenar

Esto le pasa a tu cuerpo si bebes agua tibia al levantarte por la mañana

Esto le pasa a tu cuerpo si bebes agua tibia al levantarte por la mañana

Polémica en redes sociales por la yerba mate de Zaira Nara: ¿qué opina la gente?

Polémica en redes sociales por la yerba mate de Zaira Nara: ¿qué opina la gente?

¿Por qué deberías guardar la cáscara de palta?: conocé sus usos ocultos

¿Por qué deberías guardar la cáscara de palta?: conocé sus usos ocultos

Lo más popular
La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente
1

La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?
2

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido
3

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar
4

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar

Causa YMAD: “El dinero se usó para obras; la estructura edilicia de la UNT se caía a pedazos”
5

Causa YMAD: “El dinero se usó para obras; la estructura edilicia de la UNT se caía a pedazos”

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada soleada y mañana podrían volver las lluvias
6

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada soleada y mañana podrían volver las lluvias

Más Noticias
Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

Comentarios