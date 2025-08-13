L- gante volvió con Tamara Báez: “Nunca amé a Wanda, ella fue un pasatiempo”

L-Gante, uno de los más grandes referentes nacionales en el género del RKT tomó una decisión de vida muy importante. Después de una intermitente y escandalosa relación con Wanda Nara, apostó por la familia y retomó su vínculo amoroso con la madre de su hija, Tamara Báez.
El músico aseguró que la familia es su prioridad y que, tras atravesar diferencias, logró reencontrarse y restablecer el vínculo con la madre de Jamaica. La noticia fue confirmada en diálogo con Flor de la V y el equipo de Los Profesionales de Siempre. L-Gante fue contundente al hablar de su regreso con Báez. “Volvimos en el mejor de los sentidos. Estamos bien. Lo primero es la familia”, afirmó.
¿Qué paso con el vinculo entre Wanda Nara y L-Gante luego de la separación?
Wanda Nara anticipó la noticia de la reconciliación, luego de un mes de gira por Europa. el artista dijo que tienen una vinculo amistoso y aprovechó para “acomodar un montón de cosas” logrando estar “re bien”, disfrutando nuevamente de la pareja con Tamara y la hija de ambos.
Sin embargo, en su momento, el cantante minimizó esa relación: “Nunca amé a Wanda. Ella fue un pasatiempo”. Es más, reveló que esta reconciliación con Tamara era lo que él realmente buscaba: “Yo lo que quería es esto que logré ahora. (...) No pasó antes porque no encontraba la ocasión”.
Cómo fue la reconciliación entre L-Gante y Tamara Baez
L-Gante contó que su reconciliación con Tamara Báez ocurrió de forma inesperada. Explicó que fue a su casa para buscar a su hija Jamaica, ya que Tamara no le respondía porque estaba “en conflicto con su pareja”, Thiago Martínez. “Me atendieron pensando que era el hermano de Tamara y era yo. Colé ahí un par de minutos y me fui con Jamaica. Después hablamos y está todo bien. Muy de casualidad”, relató el músico.
El cantante aseguró que los sentimientos hacia Tamara siguen intactos: “Siempre estuve enamorado de Tamara”. Dijo que la felicidad que siente ahora lo impulsa a hacer “cualquier cambio que tenga que hacer”, dejando entrever que busca alejarse de su vida más agitada. Con este reencuentro, parece haber redefinido sus prioridades, apostando otra vez al amor familiar y dejando claro que su vínculo con Wanda Nara fue solo una etapa transitoria.