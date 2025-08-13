L- gante volvió con Tamara Báez: “Nunca amé a Wanda, ella fue un pasatiempo”

Cómo fue la reconciliación entre L-Gante y Tamara Baez

L-Gante contó que su reconciliación con Tamara Báez ocurrió de forma inesperada. Explicó que fue a su casa para buscar a su hija Jamaica, ya que Tamara no le respondía porque estaba “en conflicto con su pareja”, Thiago Martínez. “Me atendieron pensando que era el hermano de Tamara y era yo. Colé ahí un par de minutos y me fui con Jamaica. Después hablamos y está todo bien. Muy de casualidad”, relató el músico.