Mientras está en España, L-Gante se habría enterado que tiene prohibido salir de Argentina

La situación legal de L-Gante

El periodista de espectáculos Guido Záffora explicó la razón por la que L-Gante no podría salir del país. “Quedó registrado como deudor alimentario y por esa razón no podrá salir ´mas del país, me dicen los abogados”, contó al aire el panelista en DDM, el programa de Mariana Fabbiani.