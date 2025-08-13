 Día Internacional del Zurdo: origen, curiosidades y grandes figuras que hicieron historia
Día Internacional del Zurdo: origen, curiosidades y grandes figuras que hicieron historia

La mano izquiera es un simbolo de orgullo para muchas personas, un ejemplo es el Left-Handers Club de Londres, quienes instauraron la fecha hace un par de decadas.

Anualmente, se celebra el Día Internacional de los Zurdos en los 13 de agosto, en un intento por visibilizar a quienes fueron estigmatizados a lo largo de la historia. La mano izquierda es un símbolo de orgullo para muchas personas. Un ejemplo es el Left-Handers Club de Londres, quienes instauraron la fecha hace un par de décadas.

Según Human Handedness, el 10,6% de la población es zurda. Esta elección en el uso de la mano predominante se debe a factores biológicos y genéticos. Contrario a lo que se pensaría, cuando una persona es zurda, el hemisferio del cerebro que toma el poder es el derecho, que controla la mano izquierda.

¿Por qué las personas zurdas sufrieron estigmatización en la historia?

Durante siglos, ser zurdo fue visto como un defecto y, en muchas culturas, se asoció a lo “incorrecto” o “torpe”. Esto contrastaba con el término “diestro”, vinculado a lo “correcto” y “hábil”. Incluso, en ciertos periodos históricos, la zurdera se relacionó con el pecado o influencias negativas, lo que llevó a que muchos niños fueran obligados a escribir con la mano derecha para “corregirlos”.

Hoy se reconoce que la preferencia por una mano tiene fundamentos biológicos e incluso genéticos. Lejos de ser una desventaja, estudios han demostrado que las personas zurdas pueden sobresalir en la creatividad, las artes, la música o el deporte, beneficiándose de particularidades únicas en su desarrollo cerebral.

Personajes historicos zurdos

-Científicos como Marie Curie, Isaac Newton, Albert Einstein o Alan Turing.

-Los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin

-Artistas como Van Gogh, Leonardo da Vinci o Beethoven

-Los músicos Jimi Hendrix, Paul McCartney, David Bowie, Kurt Cobain y Bob Dylan.

-El as del fútbol, Maradona, y el tenista Rafael Nadal.

-Personajes históricos como Adolf Hitler, Marilyn Monroe o Charles Chaplin

¿Por qué una persona es zurda o diestra?

La lateralidad es una función neurológica que nos lleva a priorizar un lado del cuerpo para realizar ciertas acciones, y suele definirse entre los 3 y 5 años. Sin embargo, desde la infancia temprana ya se observan señales, como la preferencia de un bebé por llevarse siempre el mismo dedo a la boca. Aunque las diferencias físicas en el cerebro de personas zurdas y diestras son mínimas, su funcionamiento sí varía: el control motor se realiza desde el hemisferio opuesto, lo que en los zurdos implica un predominio del hemisferio derecho.

Investigaciones recientes sugieren que más de 40 genes podrían influir en esta preferencia, vinculados a la forma en que se establecen las asimetrías en nuestro cuerpo. Aun así, la ciencia no ha logrado explicar por completo el origen de la lateralidad, más allá de relacionarla con la organización del sistema nervioso. Todo indica que se trata de una combinación de factores neurológicos, genéticos y ambientales que moldean esta característica única en cada persona.

