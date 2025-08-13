Día Internacional del Zurdo: origen, curiosidades y grandes figuras que hicieron historia

¿Por qué una persona es zurda o diestra?

La lateralidad es una función neurológica que nos lleva a priorizar un lado del cuerpo para realizar ciertas acciones, y suele definirse entre los 3 y 5 años. Sin embargo, desde la infancia temprana ya se observan señales, como la preferencia de un bebé por llevarse siempre el mismo dedo a la boca. Aunque las diferencias físicas en el cerebro de personas zurdas y diestras son mínimas, su funcionamiento sí varía: el control motor se realiza desde el hemisferio opuesto, lo que en los zurdos implica un predominio del hemisferio derecho.