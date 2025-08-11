Se acerca el Día del Niño: los bancos lanzan promociones, descuentos y reintegros de hasta $60.000

En Argentina, unas 180 PyMEs conforman la industria del juguete, generando alrededor de 8.000 empleos y especializándose en juegos de mesa, didácticos, pelotas y productos para el aire libre. La CAIJ impulsa una campaña para fomentar el juego como herramienta clave en el desarrollo infantil y alertar sobre los riesgos del exceso de pantallas. Además, advierte sobre estrategias de marketing que vinculan juguetes con alimentos no saludables, promoviendo en cambio propuestas creativas y momentos de juego en familia.