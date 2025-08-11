 Se acerca el Día del Niño: los bancos lanzan promociones, descuentos y reintegros de hasta $60.000
Se acerca el Día del Niño: los bancos lanzan promociones, descuentos y reintegros de hasta $60.000

Estas promociones y beneficios buscan impulsar y facilitar el consumo para el día que celebra las infancias.

Hace 3 Hs

En la agenda anual nacional existe una serie de efemerides y celebraciones que no tienen fecha fija, sino que cada año se decide una día. Una de ellas es el Día del Niño, el cual de celebrará en día 17 de agosto según confirmó la Cámara Argentina del Juguete (CAIJ).

En torno a este evento que homenajea a las infancias bancos y comercios lanzaron una serie de promociones y opciones de pagos con el fin de aumentar las venta. Rubros como indumentaria, juguetes y artículos deportivos son los principles consumos en esta fecha. 

Preocupaciónes de la Cámara de Juguete por el Día del Niño

La principal preocupación del sector no es la cantidad, sino la calidad de los juguetes importados. Según la CAIJ, el 43% proviene de 139 empresas que los venden a menos de U$S3 por kilo, un precio similar al de la materia prima. Esto no solo implica competencia desleal, sino que también puede comprometer la seguridad de los niños.

En Argentina, unas 180 PyMEs conforman la industria del juguete, generando alrededor de 8.000 empleos y especializándose en juegos de mesa, didácticos, pelotas y productos para el aire libre. La CAIJ impulsa una campaña para fomentar el juego como herramienta clave en el desarrollo infantil y alertar sobre los riesgos del exceso de pantallas. Además, advierte sobre estrategias de marketing que vinculan juguetes con alimentos no saludables, promoviendo en cambio propuestas creativas y momentos de juego en familia.

Bancos y billeteras virtuales que lanzaron promociones, descuentos y reintegros en compras por el Día del niño

Banco Macro mantiene durante todo agosto beneficios como hasta 18 cuotas sin interés en tecnología y promociones en bicicleterías. El domingo 17 habrá un 30% de descuento en gastronomía y cines, con un tope de $20.000 por rubro.

Credicoop ofrece hasta el 31 de agosto descuentos del 20% al 30% en algunos comercios, con topes de reintegro de entre $10.000 y $60.000. También dispone de hasta nueve cuotas sin interés y promociones especiales en Frávega.

Banco Provincia aplicará los días viernes 16 y sábado 17 un 20% de descuento más seis cuotas sin interés en jugueterías, bicicleterías, librerías y otros rubros, con un reintegro máximo por transacción de $20.000, tanto en compras presenciales como online.

Galicia lanza del 14 al 16 de agosto un 20% de descuento en jugueterías y librerías con 6 cuotas sin interés, y un 25% en ropa infantil y deportiva. Los clientes Éminent acceden a beneficios ampliados, sin tope en algunos casos.

ICBC del 14 al 16 de agosto ofrece un 30% de ahorro, con un 10% extra pagando con la app MODO.

BBVA brinda todos los jueves de agosto reintegros de hasta 30% y 3 cuotas sin interés en jugueterías. También suma 12 cuotas sin interés en tecnología en comercios como Frávega, Musimundo y Samsung.

Santander mantendrá su “Supermiércoles” con un 10% adicional sin tope y hasta 9 cuotas sin interés durante todo agosto. Entre el 14 y el 16, ofrecerá un 25% de descuento sin tope en juguetes y ropa, y 18 cuotas sin interés en la compra de consolas PlayStation 5.

