¿Qué pasa en nuestro cuerpo si sólo dormimos cinco horas por día?

Para responder esta interrogante, un grupo de investigadores decidió llevar a cabo un estudio y así recoger evidencia para determinar qué le sucede a nuestro cuerpo cuando dormimos menos de lo recomendado. Esta investigación fue publicada en la revista PLOS Medicine y analizó a un grupo de casi 8.000 funcionarios de 50 años del Reino Unido que no padecían enfermedades crónicas. En él se solicitó que los participantes informaran la cantidad de tiempo que habían dormido en un período de 25 años, con un examen clínico cada cuatro años.